Amor Romeira, contra 'La Casa de Papel' por el polémico giro de su cuarta temporada: "Me parece ofensivo"

La concursante de 'Gran Hermano 9' critica uno de los personajes de la serie

La Casa de Papel ha dado un nuevo golpe en Netflix arrasando en el fin de semana de lanzamiento de su cuarta temporada en la plataforma. La cuarentena por el coronavirus ha provocado un aumento en el consumo televisivo, también en el streaming, y la ficción se ha colocado enseguida en lo más alto del ranking de series mas vistas.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers. Lea bajo su responsabilidad.

En esta nueva tanda, una de las tramas más comentadas ha sido la protagonizada por Belén Cuesta, el misterioso personaje que apareció en el final de la tercera temporada como uno de los rehenes de la banda en el Banco de España. A media que avanzan los episodios se descubre el motivo por el que la joven se ha visto involucrada en el atraco.

En el quinto capítulo, un flashback desvela que Belén Cuesta da vida a una prima de Denver, sobrina por tanto de Moscú, con la que contactó el grupo para ayudarles en sus futuras misiones. No obstante, padre e hijo se llevan una gran sorpresa al verla, ya que la última vez que la vieron era un chico y se llamaba Juanito. El personaje les explica que es transexual y que su nombre ahora es Julia.

Este hecho ha despertado multitud de críticas por parte de los espectadores, ya que no entienden por qué el canal eligió a una mujer cis para interpretar a una mujer trans. Una de ellas ha sido Amor Romeira, concursante de Gran Hermano 9 y referente del colectivo, que ha cargado contra la ficción por no haber fomentado la inclusión de actrices transexuales.

"Se les ha olvidado que cuando un personaje tiene identidad y es transexual, se debe coger a actrices transexuales, que existen. Deberían haberle dado la visibilidad y la integración en el trabajo que una actriz transexual se merece", ha empezado diciendo la canaria haciendo alusión al personaje de Manila. "Es una chica trans interpretada por una mujer biológica. Pueden decir que es una actriz y está interpretando... error", matiza la joven.

Amor Romeira pone sobre la mesa que a nadie se le ocurriría maquillar a una persona blanca para interpretar a una negra o caracterizar a un occidental con rasgos orientales. "Son signos de identidad que no se puede interpretar. Si la chica es trans, la actriz tiene que ser trans porque las actrices transexuales existen. Es una cuestión de inclusión. No le estáis dando la oportunidad a actrices transexuales de plantarse en una serie muy vista a nivel mundial y dar vida a Manila. Me parece ofensivo", asegura.

Amor Romeira: "Belén Cuesta se ha equivocado"

Amor Romeira quiere dejar claro que no tiene nada personal con Belén Cuesta, a la que admira profesionalmente, pero considera que no ha hecho lo correcto: "Creo que se ha equivocado aceptando un papel que debería ser para una chica trans", ha asegurado recordando una polémica similar en la que se vio envuelta Scarlett Johansson. "Ella reflexionó y lo acabó rechazando.

La canaria contrasta este caso con el de la serie de Los Javis sobre La Veneno: "Han dado un ejemplo dando visibilidad integrando a todas esas actrices como Lola, Daniela Santiago, Isabel Torres...", declara. "Estoy muy indignada, muy cabreada. Lo siento Belén, pero no eres transexual y no deberías estar haciendo de una transexual. Estás quitando oportunidad", concluye.