Muere con 16 años el actor Logan Williams, de 'The Flash' y 'Supernatural'

Logan Williams, actor canadiense de series como Supernatural o The Flash ha fallecido a los 16 años de edad. Según confirman el NY Post y otros medios, las causas de este deceso todavía están por esclarecer.

Su madre, Marlyse Williams, ha confirmado la noticia con un triste mensaje en el que reconoce que no podrá pasar este luto con su familia por el actual estado en el que vive el mundo a causa del coronavirus.

"Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto", explica la madre de Logan.

Compañeros y amigos del joven actor han querido sumarse a las muestras de cariño en sus redes sociales.

Heartsick to learn of Logan Williams' death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan's family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC