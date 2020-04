Alba Flores y su secreto en 'La casa de papel': "Nairobi no existía en los primeros guiones" Marco Almodóvar 9:37 - 3/04/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla por videoconferencia con la actriz de la aclamada serie de Netlifx

"La cuarta temporada se abre la puerta al caos, el plan se ha ido al carajote", dice

¿Saldrá 'La casa de papel' fuera de España? "En nuestro país hay mucho por robar"

Con el corazón en un puño. Así nos dejó Nairobi, el personaje de Alba Flores, al terminar la tercera temporada de La casa de papel. La atracadora fue gravemente herida de un disparo de un francotirador al caer en la trampa que había preparado la inspectora Alicia Sierra.

Los nuevos episodios de la serie de Netflix arrancan con Nairobi debatiéndose entre la vida y la muerte. Tokyo, Denver, Helsinki y el resto de la banda tendrán que operarla. "En esta temporada se abre la puerta al caos y, efectivamente, el plan se ha ido al carajote", dice la actriz a ECOTEUVE.ES por videoconferencia.

Lea también: El esperanzador mensaje de 'El Profesor' Álvaro Morte contra el coronavirus: "Hay mucha gente dejándose la piel"

Aunque Alba Flores venía pisando fuerte con Vis a vis (también estará en Oasis, su spin off), ha permitido que su rostro sea conocido en todo el mundo, más aun por el feminismo de Nairobi: "He tenido que aprender a gestionar que tu imagen esté en todos lados y recibir todo tipo de propuestas, desde 'mándale un mensajito a mi novia que es muy fan tuyo' o 'mira este trabajo".

"Nunca sabes si una serie va a tener éxito, ni nadie tiene esa fórmula pero, joder, hemos caído en gracia", dice Alba en un arrebato de sinceridad que, de cara a un nuevo golpe de la banda de El Profesor, propone quedarse en nuestro país de nuevo: "En España hay mucho por robar".

Alba Flores: "Nairobi no existía en el primer guion de 'La casa de papel"

¿Y cómo fue la primera vez que Alba Flores supo de La casa de papel? "Álex Pina, que le conocía por Vis a vis, me dijo que iba a hacer una serie de acción sobre atracadores y que quería meter un personaje femenino", recuerda.

"Te voy a mandar los guiones, pero tu personaje no está. Si te gusta, lo reescribo y te meto", fueron las palabras del 'padre' de la serie. "Nairobi no existía", dice Alba. Como "pintaba bien", ella dio su OK y se podría decir que tuvo un personaje hecho a su medida.