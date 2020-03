Isabel Torres, protagonista de 'Veneno', confiesa que tiene cáncer: "Recen por mí" Ecoteuve.es 30/03/2020 - 16:39 0 Comentarios

La actriz canaria da vida a la vedette en la etapa tras su paso por la cárcel

Isabel Torres, una de las actrices que da vida a La Veneno en la serie de los Javis en Atresplayer Premium, ha anunciado este lunes que padece cáncer. La intérprete canaria da la noticia en un vídeo que ha compartido en redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido tras el estreno de la ficción. [Crítica de Veneno: cruzar el Mississippi para querer a Cristina Ortiz]

Torres ha sacado humor para afirmar que no ha podido responder a tantas felicitaciones porque su cuerpo "no está preparado ahora para hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida". Según ha detallado, la canaria sufre un "cáncer de pulmón con metástasis en los huesos", lo que le está produciendo "mucho dolor y muchos problemas".

Lea también: 10 momentazos de La Veneno: así se forjó su leyenda en la televisión

"Me ha venido superbien esto del coronavirus para parar e intentar recuperarme de alguna manera con los médicos maravillosos que me están atendiendo", dice antes de explicar que esta semana se someterá a una operación. "Me voy a desconectar hasta el día de la intervención, que será el jueves, así que recen por mí", declara Isabel Torres, que quiere dejar a un lado las redes sociales, "porque si no Veneno va a poder conmigo, y tengo que cuidarme".

"Las emociones me dan un dolor muy grande"

La actriz concluye su vídeo agradeciendo de nuevo los elogios por su trabajo en la esperada serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la vida de la famosa vedette que saltó a la fama gracias al Mississippi de Pepe Navarro.

"Todo lo que sean emociones me hacen sentir muy muy mal y me dan unos picos de dolor muy grandes", reconoce haciendo alusión a sus problemas respiratorios. "Ahora de lo único que tengo que preocuparme es de poder salir adelante para poder disfrutar de este éxito", concluye con emoción la intérprete, que promete a sus seguidores "volver con más fuerza que nunca".