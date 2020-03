Las 18 llamadas perdidas que acabaron con la "incertidumbre" de Álvaro Morte: así consiguió ser El Profesor de 'La casa de papel' Marco Almodóvar 30/03/2020 - 9:55 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES recuerda con el actor de la serie de Netflix las pruebas de selección

Una de las claves del éxito de La casa de papel es la solidez con la que están construidos sus personajes. La productora Vancouver Media mimó al detalle a Tokyo, Nairobi, Denver... pero en quien prestó especial atención fue a El Profesor, el cerebro de esta brillante orquesta de atracadores que pone en jaque al sistema.

Álvaro Morte desvela a ECOTEUVE.ES cómo le llegó este papelazo que le ha cambiado la vida literalmente. "Fue mi representante la que me avisó: 'Oye, Álvaro. Acaba de entrar una prueba y lo ha mandado Eva Leire y Yolanda Serrano [directoras de casting] para una nueva serie nueva. Es este personaje", recuerda. "Me mandaron la separata y yo la vi y dije '¡hostia, esto está muy bien escrito!'. Era un material muy interesante que daba mucha versatilidad delante de la cámara".

Lea también: El esperanzador mensaje de 'El Profesor' Álvaro Morte contra el coronavirus: "Hay mucha gente dejándose la piel"

Morte tuvo que pelear a El Profesor durante "dos meses y medios" de castings. "Hice le primera prueba y gustó. Me llamaron para hacer una segunda... y así hasta cinco", cuenta haciendo hincapié en el "sufrimiento de incertidumbre" de si, finalmente, el papel era suyo o no. "Yo ya había probado las mieles de que aquello, aparentemente, olía muy bien".

Al fin, el ansiando momento llegó. ¿Dónde le pilló cuando le dieron la buena nueva? "Tras dos meses y medio pegado al móvil para ver si me daba un sí, un no o lo que fuera, recuerdo el día en el que dejé el teléfono en la taquilla. '¡Paso!', dije cabreado", narra. "Cuando terminé de entrenar, tenía como 18 llamadas perdidas de mi representante y, efectivamente, fue un supervertigo de saber el desenlace. Llamé y mi repre empezó a gritar: '¡Qué es tuyo!' Empecé a correr por el gimnasio, salí a la calle gritando y la gente me miraba como si fuera un loco".

Lea también: Javier Gutiérrez explica por qué rechazó 'La casa de papel'

Álvaro Morte: "La T4 de 'La casa de papel' acaba con fuegos artificiales"

La tercera temporada acabó con El Profesor cayendo en la trampa de la Policía haciendo pensar de que Lisboa habia sido ejecutada. "Es un mazazo terrible. Para él era complicado tenerla a su lado según en qué momentos del plan porque él siempre ha sido una persona acostumbrada a trabajar en solitario, no olvidemos que es un nerd", cuenta Morte dando pie a las nuevas tramas: "Es una caída a los infiernos que provoca muchísimo descontrol".

El protagonista de la ficción creada por Álex Pina describe así la cuarta entrega: "Es una temporada que empieza muy emocional y luego acaba con muchísimos fuegos artificiales". "Se sigue respetando la esencia de La casa de papel, la acción está completamente cimentada por la irracionalidad. Me gustaría pensar que no va a decepcionar a la audiencia".

¿Y qué opina Morte sobre la posibilidad de sacar la trama fuera de España de cara a una hipotética quinta temporada? "Contando la historia desde España, a la gente le ha gustado mucho", responde. "Con esto no quiero decir que necesariamente La casa de papel tenga que seguir en nuestro país, pero lo que funciona de la serie, más allá de qué historia cuente o desde dónde se cuente, tiene unos personajes muy bien construidos. Lo que a la gente le importa es qué le pasa a Tokyo, a Denver, Helsinki...