Courteney Cox (Mónica Geller en 'Friends') desvela que ha olvidado su paso por la serie

La actriz está aprovechando la cuarentena para ver de nuevo la mítica sitcom que la lanzó al estrellato

Courteney Cox ha visitado el show de Jimmy Kimmel y allí ha confesado no recordar esos casi 10 años en los que tuvo que interpretar a la obsesiva y maniática chef Mónica Geller en Friends, su papel más conocido.

Eso sí, la actriz admite que sí que recuerda lo bien que se llevaban todos entre sí, pero reconoce no recordar algunos episodios de su personaje por su "mala memoria".

La actriz, además, participó en un quiz con todas las preguntas basadas en su personaje de Friends.

Friends suspende el reencuentro por el coronavirus

Pero Cox perdió ante el primo de Kimmel (5-0).

Y es que no sabía con quién fue el primer beso de Mónica (su propio hermano Ross); ni cuándo aprendió a decir la hora (a los 13; ni quién orinó en su pierna en el episodio The One With The Jellyfish (Chandler).

La actriz también sorprendió al humorista y presentador Jimmy Kimmel al enseñarle su despensa de cuarentena: lo tenía todo tan ordenado como a su personaje le hubiera gustado, pero por falta de comida. Y es que Cox confesó que toda la comida basura se la había comido su hija y que lo que más miedo le da en la cuarentena es tener que salir a comprar.

Finalmente, habló sobre la grabación del especial de Friends, con sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que se suspendió momentáneamente por el brote del nuevo coronavirus.