Muere a los 69 años por coronavirus el actor Mark Blum, Mr. Mooney en la serie 'You'

El intérprete, que saltó a la fama por ser el protagonista de la película Cocodrilo Dundee, ha fallecido por complicaciones derivadas del coronavirus. Una de sus últimas apariciones fue en la serie You de Netflix.

En la exitosa ficción, daba vida a Mr. Mooney, el dueño de la librería de la que se encarga el protagonista, siendo uno de los personajes clave en el desarrollo de la serie y los personajes de ésta.

Además, Blum también apareció en los últimos meses en otras ficciones, como Billions, Almost Family y Succession.

Y es que el que diera vida a Union Bob en Mozart in the Jungle actuó en muchísimas series conocidas, como Ley y orden, Frasier, CSI: Miami, El ala oeste de la Casa Blanca o el drama sobre mafiosos italoamericanos Los Soprano, considerada una de las mejores series de la historia.

El actor comenzó en la industria haciendo teatro y hasta llegó a Broadway. Es por esto que su fallecimiento ha sido comunicado por la compañía Playwrights Horizons en Twitter.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb