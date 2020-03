Movistar+ empezará a emitir series en versión original por el cierre de los estudios de doblaje 15:27 - 26/03/2020 0 Comentarios

La cuarta temporada de 'Fargo', que debía llegar en abril, se ha cancelado

Movistar+ ha anunciado hoy que algunas de sus series internacionales empezarán a emitirse sin doblaje, sólo en versión original subtitulada en español (VOSE), debido al cierre de los estudios durante esta crisis sanitaria.

"Dadas las circunstancias actuales, los estudios de doblaje permanecerán cerrados con el fin de salvaguardar la seguridad de todos sus empleados", indica la plataforma en un comunicado.

"Por este motivo -añade- algunas de las series disponibles en Movistar+ pasarán a emitirse sólo en VOSE hasta que la situación vuelva a la normalidad".

Algunas de las series que se verán afectadas son Outlander, Black Monday, Will and Grace, Better call Saul, El joven Sheldon, Animado presidente, Riverdale y The black list. Por otro lado, la cuarta temporada de Fargo, que debía llegar en abril, se ha cancelado por el momento.

La plataforma de Telefónica se une así a HBO, que ya anunció la semana pasada que la emisión de sus series internacionales se vería afectada por la paralización del doblaje y que estas pasarían a emitirse en versión original subtitulada en español.