El esperanzador mensaje de 'El Profesor' Álvaro Morte contra el coronavirus: "Hay mucha gente dejándose la piel" Marco Almodóvar 25/03/2020

ECOTEUVE.ES habla con el actor, a punto de regresar con 'La casa de papel'

El estreno de la cuarta temporada de La casa de papel el viernes 3 de abril se ha visto envuelta en mitad de la pandemia por coronavirus. Ante la imposibilidad de hacer un gran evento para promocionar la serie, el departamento de comunicación de Netflix se las ha ingeniado para que los medios podamos hablar con sus protagonistas desde nuestras casas a través de conexiones telemáticas.

Como ya ocurriera con Élite hace unas semanas, el lanzamiento de los nuevos capítulos de La casa de papel servirá a muchos espectadores como vía de escape y les hará su cuarentena más llevadera. "Estamos supercontentos de poder ayudar en ese sentido. Fíjate que poca cosa lo que podemos hacer", señala El Profesor, su personaje en la serie de Álex Pina, a través de una videoconferencia con ECOTEUVE.ES, el sistema que ha permitido salvar la promoción de la temporada. "Ha sido un acierto por parte de Netflix para que la promoción se haga de esta manera y que todos seamos responsables".

Morte desvela que la irrupción de la pandemia le pilló "afortunadamente" en España. "Hace una semana terminé de grabar La rueda del tiempo para Amazon Prime en Praga", dice el actor, que desvela que durante la cuarentena está "disfrutando de mis hijos, que hace mucho tiempo que no podía estar con ellos". "Pienso en toda esta gente que está sufriendo tanto, más allá de no poder salir de casa, las personas que están perdiendo a familiares y que, ni siquiera, pueden hacerles un funeral. Me parece absolutamente terrible", reflexiona.

Por suerte, el coronavirus no le ha golpeado muy de cerca. "Tengo casos de amigos, de parientes de amigos, pero dentro de mi familia directa no tengo ninguno". Uno de ellos es Itziar Ituño. La actriz que encarna a Lisboa en La casa de papel dio positivo durante el rodaje de la serie Alardea para EiTB.

Morte afirma que está en contacto con ella a través del chat de WhatsApp que tiene en común el reparto, y por el que se mandan "mucho ánimo". "Se encuentra bastante bien. Dentro de lo que es el fastidio de lo que es estar aislada para no contagiar a nadie, Itziar es muy fuerte, y nos dice que lo está pasando como si fuera una gripe un tanto rara".

Álvaro Morte: "Seguro que todos juntos podemos salir de esto lo antes posible"

Álvaro Morte lanza "un mensaje de responsabilidad". Para concienciar a todos, el intérprete relata un episodio que vivió en primer persona al ir a hacer la compra. "Salí de casa con mascarilla y guantes. Me cubrí todo lo que pude", narra. "Allí, una señora estaba repartiendo guantes a todo aquel que llegaba y había un individuo que llegó sin nada, y dijo: '¿De verdad hay que ponérselo? Estoy deseando pillar el coronavirus'. Me pareció una irresponsabilidad tan enorme...".

"Hay mucha gente dejándose la piel y poniendo sus vidas en riesgo de contagio para que salgamos de esto cuanto antes", incide. "No solo el personal sanitario, sino de muchos más sectores como lo son los transportistas, los trabajadores de supermercados, los cuerpos de seguridad... "

Morte concluye con palabras de ánimo y esperanza, sin olvidarse de los italianos (allí, la serie también es todo un éxito), "los que lleváis más tiempo" sufriendo las consecuencias del COVID-19. "Seguro que todos juntos podemos salir de esto lo antes posible".