HBO cancela el doblaje de sus series por el coronavirus: se emitirán en versión original Ecoteuve.es 18/03/2020 - 11:35 0 Comentarios

La plataforma cierra los estudios de doblaje "para garantizar la seguridad de los trabajadores"

La televisión, como tantos otros sectores, está sufriendo las graves consecuencias de la pandemia de coronavirus que sufre el mundo entero. Mientras dure la crisis sanitaria, las empresas audiovisuales se están viendo obligadas a tomar decisiones extraordinarias para garantizar la seguridad de sus trabajadores como suspender las grabaciones previstas.

Este miércoles, HBO ha comunicado a través de Twitter que los estudios de doblaje en España "permanecerán cerrados hasta que la situación vuelva a la normalidad".

Por tanto, el calendario de estrenos se mantiene como estaba previsto y solo se emitirán dobladas al castellano aquellas series que les haya dado tiempo a versionar. El resto, por el contrario, se emitirán en versión original.

Debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, los estudios de doblaje permanecerán cerrados hasta que la situación vuelva a la normalidad. pic.twitter.com/E9rwp9oD3I — HBO España (@HBO_ES) March 18, 2020

La medida preventiva de la plataforma por el coronavirus ha sido recibida por muchos usuarios como una oportunidad para disfrutar las series en su versión original.

Es una oportunidad estupenda para que la sociedad aprenda a disfrutar de la versión original, así que esperemos que la falta de doblaje no os eche para atrás a la hora de estrenar, porque somos muchos los que disfrutamos de las cosas como son. — Caperucita Rusa (@CaperucitaRusa) March 18, 2020

Todos los estrenos de HBO en abril

3 de abril: Siren y Future man (T3)

12 de abril: Run (Nueva serie de la creadora de Killing Eve y Fleabag)

13 de abril: Insecure (T4)

16 de abril: Lo que hacemos en las sombras (T2)

24 de abril: We're here

27 de abril: Killing Eve (T3)

28 de abril: I Know this much is true (nueva Serie de Mark Ruffalo)