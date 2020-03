Emilia Clarke confiesa su enfado con los directores de 'Juego de Tronos' por el final de la serie: "Me molestó" Ecoteuve.es 17/03/2020 - 18:47 0 Comentarios

La actriz que daba vida a Daenerys Targaryen reconoce su decepción

Juego de Tronos llegó a su esperado y polémico final en mayo de 2019, dejando en el aire muchísimas preguntas sin respuesta que desconcertaron a los seguidores más acérrimos de la serie. Ahora, casi un año después, es una de sus protagonistas, Emilia Clarke, la que confiesa el enfado con los responsables de la ficción por la forma en la que la concluyeron.

¡Atención! Esta noticia contiene spoilers. Lea bajo su responsabilidad.

La actriz ha explicado en una entrevista que no quedó contenta con el desenlace que David Benioff y D.B. Weiss le dieron al personaje que ella interpretaba: Daenerys Targaryen. En concreto, Clarke dice no entender cómo Jon Snow no recibió ningún castigo tras acabar con la vida de su amada, algo que ya cuestionaron muchos fans de la saga.

"Sí, me molestó que Jon Snow no tuviera que lidiar con algo. Se escapó del asesinato, literalmente", declara a The Times. Y es que el personaje de Kit Harington se libró de la muerte, siendo enviado al muro, donde finalmente tomó la decisión de marcharse junto a los salvajes para comenzar una nueva vida.

"Lo sentí por ella. Realmente lo sentí por ella", señala Emilia Clarke, que tampoco entiende por qué duraron tan poco las dos últimas temporadas si todavía había tantas dudas sin responder. "Se podría haber extendido un poco más", considera la actriz, que echó en falta "más diálogos", ya que en su opinión "todo fueron escenas de acción".

Emilia Clarke cuenta además que el fin de la serie fue "como salir de un búnker". "Todo parecía realmente extraño", confiesa lamentando la "reacción violenta" que tuvieron muchos seguidores de la ficción tras ver el desenlace. "Creo que el calentamiento global y la cantidad de noticias horribles que hay constantemente explican la magnitud de la indignación de los fans, porque la gente, finalmente, ve algo aquí que puede ver, entender y recuperar así algo de control. Pero luego, cuando eso cambia y no te gusta lo que han hecho...", reflexiona.