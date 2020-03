La sorprendente 'pullita' de Doña Herminia a Broncano desde 'Cuéntame': "A mí no me gusta la vida moderna" Ecoteuve.es 13/03/2020 - 13:28 0 Comentarios

La serie de TVE lanzó un guiño al espacio radiofónico de la Cadena SER

TVE emitió este jueves el último capítulo de la temporada 20 de Cuéntame cómo pasó. No obstante, la serie sorprendió a sus seguidores al anunciar para la próxima semana un episodio extra, a modo de especial, que tratará de desmontar a la familia Alcántara y resolver el conflicto matrimonial entre Mercedes y Antonio.

Pero este no fue el único hecho que pilló a contrapié a los espectadores de La 1 mientras disfrutaban de la última entrega de la ficción. En una de las escenas, doña Herminia realizó un inesperado guiño a La Vida Moderna, espacio de humor de la Cadena SER presentado por David Broncano, Ignatius Farray y Quequé.

Todo sucedió durante una secuencia en la que la abuela y su nieto Toni hablaban sobre el amor y la separación de Antonio y Mercedes. "Tu madre es muy terca. Los dos son muy orgullosos. Y lo peor es que la vida moderna no ayuda a tener paciencia, a conservar las cosas que merecen la pena", empezó diciendo la matriarca de la familia.

Doña Herminia asegura entonces que "el amor no existe" e invita a su nieto a reflexionar si realmente sentía amor por su mujer. "Creo que lo que sientes por Deborah no es amor, piénsalo. Sientes cariño, ese calorcito, la compañía... Uno busca en el matrimonio algo tranquilo, agradable, aburrido a veces. Eso es lo que tus padres sentían... hasta que se les contagió la vida moderna", repitió el personaje de María Galiana. "¿La vida moderna?", subrayó Toni. "A mí no me gusta la vida moderna", confesó la abuela en un insistente guiño al exitoso programa radiofónico.