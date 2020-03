La escena de 'Cuéntame' que reconcilió a los Alcántara: ¿vuelven a caminar juntos Merche y Antonio? Marco Almodóvar 12:05 - 13/03/2020 0 Comentarios

¡SPOILERS! La ficción de TVE cierra las tramas de la temporada 20, a la espera del episodio extra

Paquita (Ana Arias) y Salva (Javier Pereira) se despiden de la serie de Ganga

Hace un año, al terminar la primera tanda de episodios de la temporada 20, Cuéntame puso en jaque a los espectadores con uno de los mayores dramones de la serie: Mercedes y Antonio acordaban su separación en una escena que lo cambió todo: "Divorciémonos", se dijeron. Al ritmo de Qué será, será de Doris Day, los dos se quedaron mirando al infinito.

Pues bien, ahora parece que sus miradas se unen de nuevo y que los Alcántara vuelven a caminar de la mano. Los guionistas de Cuéntame, con Joaquín Oristrell a la cabeza, han hecho del drama una comedia a lo largo de esta tira de episodios (Natalia Millán ha estado soberbia), que ha acabado con máximo de audiencia (15,3%) y que ofrecerá un capítulo extra la semana que viene titulado Desmontando a los Alcántara.

¡ATENCIÓN! Esta noticia contiene SPOILERS. Lea bajo su responsabilidad

Pese a Max y Catalina, Mercedes y Antonio no han dejado de estar separados ni una sola vez... pero no tanto como en este último episodio. De hecho, no hay más que ver esta declaración de amor que hace él: "Quiero que estés a mi lado, que me des la mano, que seas tú la que me ponga el pañuelito en la cara cuando me muera (...) Somos indivisibles. Somos únicos. Somos el número primo. Merche, te necesito, te quiero y me haces falta".

"Yo no he dejado de quererte nunca", responde Mercedes en una conversación que acaba con los dos acostándose. "Querer por encima de todo es como nos queríamos tú y yo, eso si que era querer por encima de todo", dice Antonio.

¡Estamos nosotros más divididos que ellos! A veces nos parecen monísimos, otras no queremos que vuelvan atrás, otras miramos a los 60 y los queremos así, luego están Cata y Max... ????

¡Es todo ten complicado! ????#CuéntameQuéAmor pic.twitter.com/v46feWyE6n — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) March 12, 2020

La escena de 'Cuéntame' que reconcilió a los Alcántara

Aunque Merche y Antonio acuden con sus nuevas parejas a la boda de Paquita, vuelven a coincidir en mitad del banquete. "No sé si voy a ser capaz de cambiar. Por mucho que me esfuerce voy a seguir siendo el mismo egoísta, terco, celoso, mandón" "He aprendido que puedo no ser el único hombre de tu vida; que no te hago ninguna falta", dice él muy sincero.

Ella le pide "tiempo" para pensar y ver cómo reconducir su vida, a lo que a él le vuelve a salir su vena más Alcántara: "Merche, te voy a dar tiempo, todo el que necesites. Hasta que me canse".

Instantes después, Antonio y Mercedes se reúnen en la calle en una preciosa secuencia en la que sus miradas y sus manos vuelven a unirse mientas caminan por San Genaro y la música de Cómo hemos cambiado, de Presuntos implicados. "Todavía nos queda historia por escribir", zanja la voz en off de Carlos (Carlos Hipólito).

¡Gracias! ?? Con un paseo por San Genaro, unas miradas y unas manos que se unen, y nos hacen volver al pasado, terminamos este capítulo tan especial de #CuéntameT20 ???????? ¡Gracias a todos! ¡Sois los mejores!#CuéntameQuéAmor pic.twitter.com/TEcnfDQLai — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) March 12, 2020

El adiós de Paquita (Ana Arias) y Salva (Javier Pereira) en 'Cuéntame'

El capítulo No haremos el amor, él nos hará (369) sirvió para despedir a Paquita. Los guionistas cierran la trama del personaje de Ana Arias con su boda con Venancio. Quizás La Loba merecía un final con más galones, pero al menos se da la posibilidad a que pudiera volver a la serie de TVE más adelante.

Otro que se va es Javier Pereira. El actor ha dado vida a Salva, el profesor del que se ha enamorado María (Carmen Climent). Ambos rompen su relación porque él se marcha a Berlín por trabajo. "Vemos la vida de manera diferente porque estamos en momentos distintos. Lo de la edad no es fácil. Son 20 años, María. Y yo tenía que haber parado esto mucho antes. Tú tienes que volar y yo te tengo que dejar", dice él para después abrazar a María. "Te quiero".