Detienen a un actor de 'The Walking Dead' por morder a su pareja

Michael Mundy, en la cárcel después de golpear y patear a su novia

Michael Mundy, actor de The Walkind Dead, ha sido detenido después de que su pareja, Beverly Jackson, lo denunciara por malos tratos. El intérprete, que dio vida a varios zombies en la exitosa ficción de AMC, habría mordido, golpeado y pateado a su novia, a la que conoció en una convención de cine y series de terror.

Mundy, de 52 años, comenzó a salir con su fan Beverly Jackson, de 41 años, tras un encuentro en Liverpool entre profesionales y seguidores de este tipo de géneros de ficción. La mujer ha asegurado que nunca sospechó que la situación pudiera llegar hasta este punto. "Me enamoré de él. Inicialmente, fue muy encantador y prometió ayudarme a meterme en películas. Pero se volvió cada vez más agresivo", empieza relatando a The Sun.

La víctima asegura que fue atacada por primera vez por Mundy en una habitación de hotel en Alemania, a finales de 2018: "Me golpeó en la cara, me mordió en las manos, brazo y espalda, me dio una patada, y me echó de la habitación", declara.

La británica continúa relatando su infierno personal asegurando que el abuso empeoró y que el actor fue enviado a prisión en noviembre del año pasado, tras otra condena previa por asalto, y que se le interpuso una orden de alejamiento.

El actor de The Walking Dead, reincidente

El actor, sin domicilio conocido tras su liberación, fue encarcelado de nuevo hace un mes por saltarse la orden de alejamiento y, Jackson, preocupada, ha declarado que su expareja "no parará hasta que esté muerta".

No es la primera vez que un intérprete de la serie de terror acaba entre rejas. Hace un par de años, una de las actrices secundarias de la ficción fue condenada a 18 años de prisión por enviar cartas con ricino a Obama y Bloomberg.