La escena de 'Cuéntame' en la que Imanol Arias y Ana Duato explican cómo defraudar a Hacienda Ecoteuve.es 9/03/2020 - 13:39 0 Comentarios

Merche y Antonio, sus personajes en la serie de TVE, dan toda una clase sobre delitos fiscales

Cuéntame vivió la semana pasada un fuerte varapalo al ver cómo la Fiscalía Anticorrupción pidió 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por siete y seis delitos fiscales, respectivamente, a través del despacho de abogados Nummaria.

La noticia ha tenido una gran repercusión y, en las últimas horas, se ha rescatado una escena de las primeras temporadas de la serie de TVE que parecer ser toda una premonición: el matrimonio Alcántara explica en qué consiste el fraude a Hacienda.

La escena premonitoria de Cuéntame con Imanol Arias y Ana Duato

Merche y Antonio, los personajes de los intérpretes de la longeva serie de TVE, ofrecen toda una clase práctica sobre el mecanismo para cometer delitos fiscales. El diálogo es el siguiente:

- Mercedes: "A mí es que eso de las cuentas secretas y tanto lío me olía muy mal, ¿por qué no tienen el dinero en una cuenta corriente como todo el mundo?".

- Antonio: "Pues eso pienso yo Merche, pero parece que la gente rica funciona así, meten el dinero en las cuentas para que no se entere Hacienda".

- Mercedes: "¿Que todo esto lo hacen para que no se entere Hacienda?".

- Antonio: "Claro mujer. Esto y lo de las facturas falsas. Meten el dinero en cuentas opacas con unas facturas que son falsas. Hay unas cuentas opacas que no conoce nadie, y un dinero como facturas pero que son falsas. Hacen que compran pero no compran nada, para que hacienda no se entere".

- Mercedes: "¡Pero eso es un lío muy gordo!".

- Antonio: "¿Cómo que un lío muy gordo? Eso es ilegal, Merche. Un lío gordísimo. Lo peor de todo es que se descubra".