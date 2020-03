Todo el mundo quiere matarla pero ella es el alma de 'Cuéntame': Herminia forever Marco Almodóvar 11:35 - 6/03/2020 0 Comentarios

El personaje de María Galiana tocó la fibra sensible del espectador en la serie de TVE

La pregunta sobre la posible muerte del personaje está en la mente del espectador

"Cuéntame' 'morirá' con Herminia. La abuela de los Alcántara es el motor y la esencia de la serie"

Todos estamos empeñados en matar a Herminia, pero el capítulo que emitió TVE de Cuéntame este jueves dejó claro que la abuela es el alma de la serie. El personaje que interpreta María Galiana protagonizó uno de los capítulos más bonitos que se recuerdan coincidiendo, además, con la noticia de la renovación por dos temporadas más.

Después del tremendo susto que dio al perderse en mitad de un bosque en plena carretera de Andalucía, Herminia fue capaz de volver a reunir a toda la familia en Sagrillas y lo que parecía imposible: que su hija Mercedes (Ana Duato) y Antonio (Imanol Arias) volvieran a entenderse. La abuela, en un plan desesperado, hizo pensar a los suyos que estaba demente.

"Yo no he perdido la cabeza. Sé perfectamente todo lo que pasa a mi alrededor. Lo intenté con todas mis fuerzas. Quería veros bien, por lo menos os vi bailar y ... dormir juntos", explica Herminia después de que Merche estallara y decidiera poner fin a la pantomina.

En una carta dirigida a Carlos (recordemos que está en Nueva York), ya en el cierre del episodio, la abuela se explaya más: "Aunque solo fuera por darme gusto, hicieron que se querían otra vez. ¿Y sabes una cosa? Yo creo que entre ellos mismos se lo creyeron por un momento".

El episodio de Cuéntame que, por cierto, llevaba el título Herminia forever, consiguió uno de sus mejores registros de la temporada en audiencia reuniendo a 2.200.000 espectadores y un 14,9% de share contra el coloso de Supervivientes.

María Galiana, el alma de 'Cuéntame': ¿cuántos años tiene Herminia?

Por muchas bajas que pueda tener Cuéntame (Carlitos, Toni, Inés...), el personaje que verdaderamente es indispensable es el de María Galiana. Se dice que es la abuela de España y es totalmente cierto. Herminia provoca que el espectador derrame lágrimas porque, de alguna forma, recuerda a sus propias abuelas.

Herminia es fiel reflejo de lo que siente una abuela: del sufrimiento al ver cómo una familia se desquebraja por completo a la felicidad pura por el simple hecho de ver reunidos a sus nietos jugando a la escoba como antaño.

Por todo esto, Herminia no puede morir en Cuéntame... aunque la pregunta de ¿cuándo los guionistas pondrán fin a su vida en la serie? siempre está presente porque Herminia, en la serie, ya tiene una avanzada edad.

"Cuando empezó Cuéntame yo tenía 65 años, pero a ella la pusieron unos 14 años más porque pensaron que era muy joven para ser abuela", explicó en La resistencia afirmando que, efectivamente, su edad ficticia sobrepasa los 100 años. En la vida real, Galiana tiene 84 años.

María Galiana pidió una "muerte digna" para Herminia

Del asunto sobre la muerte de Herminia ya habló Maria Galiana en una entrevista para ECOTEUVE.ES. "A mí no me gustaría morirme. No me gustaría porque, a mi modo de ver, se desbarataría el personaje", declaró.

"Todo el mundo me dice que le recuerdo a su abuela. Entonces, no puedo parecerme a sus abuelas muriéndome. Si me vieran así, sería desbaratar el mito", afirmó pidiendo "un final digno" en el caso de que la salud no le permitiera continuar en la serie.

Los guionistas siempre han dicho que el final de Cuéntame dependerá de la audiencia - ahora sabemos que pasarán los JJ.OO. de Barcelona 92- la realidad es otra: Cuéntame 'morirá' con Herminia. La abuela de los Alcántara es el motor y la esencia de la serie.