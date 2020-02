Ester Expósito, en la 'Élite' de las series: "Lo hemos petado y estoy muy orgullosa" Marco Almodóvar 10:00 - 27/02/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz que da vida a Carla en la serie adolescente de Netflix

"La tercera temporada de 'Élite' es un cierre de ciclo de las tramas", asegura

"El objetivo de haber humanizado a esta psicópata está cumplido; el público empatiza con ella"

"Élite ha supuesto un antes y un después en mi vida". Ester Expósito es el claro ejemplo del espectacular boom que tenido la serie adolescente de Netflix, que el viernes 13 regresa con los ocho capítulos de su tercera temporada. "El objetivo de humanizar a esta psicópata está cumplido", reconoce la actriz de 20 años a ECOTEUVE.ES.

La ficción le ha abierto las puertas a nuevos proyectos profesionales como la miniserie Alguien tiene que morir,de Manolo Caro, también para la plataforma, y Veneno, el proyecto de Los Javis para Atresmedia sobre uno de los iconos LGTBI más populares de España.

El 'petardazo' de Élite ha supuesto que sus seguidores en Instagram se disparen, al estilo de lo que sucedió con los actores de La casa de papel: ahora mismo tiene 9,6 millones de fans. Otro "efecto colateral" ha sido que se ha convertido en noticia de la prensa de crónica social.

Lea también: Huracán Danna Paola: asalta 'La Resistencia' con un cuchillo y emborracha a David Broncano

Se ha convertido en la actriz de Élite que ha pegado el pelotazo más fuerte. ¿Cómo lo está viviendo?

No he sido consciente de que mi boom mediático haya sido más o menos que el resto de mis compañeros. Élite ha supuesto un antes y un después en mi vida y, es verdad, que hay cosas que me ha costado más acostumbrarme, sobre todo en lo personal y en el día a día. El hecho de que vayamos a cualquier sitio y que haya gente que ya sepa quién eres, te pone un poco en tensión. Por un lado está muy bien, porque sabes que la serie ha gustado y ha tenido repercusión.

Haciendo balanza, ¿qué le ha aportado la serie?

Élite me ha aportado, ya no solo visibilidad y las puertas que me ha podido abrir, sino aprendizaje y la experiencia que ha supuesto para mí porque, es verdad que había hecho otros trabajos, pero nunca había estado tanto tiempo interpretando a un personaje. Eso da muchas tablas, te enseña a conocer a fondo tu personaje.

Élite ha hecho que su vida privada se ponga en el foco mediático. Cuando es noticia al margen de su profesión de actriz, ¿lo lleva bien o le cuesta?

Es lo que más me cuesta acostumbrarme. Al final es un efecto colateral y no va relacionado con tu trabajo, es lo más coñazo. A veces, son reportajes guays, pero está claro que se va a hablar de todo: de chorradas, de cosas más molestas... Pero ya me mentalicé de que esto podía ocurrir e intento relativizarlo y no voy buscando todo lo que dicen de mí. Si es algo que no me agrada, hago oídos sordos.

Se habló de que el reparto de Élite se renovará al completo en una hipotética cuarta temporada y usted habla en pasado. ¿Eso significa que Carla no continuará?

Todavía no están confirmadas más temporadas, ojalá, ni si las va haber quiénes vamos a seguir y quién no. Pero, siempre hablo en pasado porque sí creo que esta temporada es un cierre de ciclo de las tramas. De alguna manera, lo que es el ciclo de Élite desde el principio, el asesinato de Marina como trama troncal eso sí que termina aquí.

¿Cómo va a ser la relación de Carla con Samu, el personaje que da vida a Itzan Escamilla, en esta tercera entrega?

Nuestra relación va a ser un ni contigo ni sin ti. Los dos van a estar buscándose todo el rato, pero les va a costar conectar porque va a haber fuerzas no solo externas, como la influencia de mi padre y la manipulación que va ejercer en mí, sino el dolor que ya nos hemos hecho en el pasado. Va a haber como una barrera.

¿Está satisfecha por la evolución que ha tenido Carla en Élite durante estas tres temporadas?

Sí. Es verdad que me hubiera gustado tener alguna secuencia más para haber explicado un poco más cómo es Carla o cómo ha sido su vida. Aún así, creo que lo importante, el haber hecho humana a esta psicópata, está cumplido, y a los hechos me remito: a pesar de que encubre a un asesino, la gente empatizó con ella.

¿Carla tocará fondo?

Sí, y el público va a sufrir. Carla lo va a pasar fatal, va a tocar fondo y va acabar echa polvo. También hay un lado bonito y emotivo que la va a llevar a un punto de madurez final que la va a llevar a tomar una decisión.

¿De qué siente más orgullo por haber participado en Élite?

De lo que más me siento orgullosa es de formar parte de una serie española que, pese a que algunos digan lo que quieran, lo ha petado. Alegrémonos de que productos españoles triunfan en el mundo gracias a plataformas como Netflix. Yo me alegaría de cualquier otra serie fuera increíble y levantara pasiones por todos lados.

Por otra parte, Élite trata a los adolescentes de una manera seria y les da un lugar para sentirse escuchados, que en muchas veces tanto en la ficción como en la realidad no se les toma en serio, se cree que sus problemas son menos importantes por ser adolescentes y eso les hace sentir en una crisis.

No creo que Élite sea ejemplo de nada, ni que dé lecciones de cómo comportarte en la vida. Para nada. Sí que creo que es un lugar en el que la gente se puede sentir identificada porque al final habla de problemas y conflictos reales, menos lo del asesinato (risas).

Hay más vida allá de Élite y uno de sus nuevos proyectos ha sido Alguien tiene que morir, la miniserie de Manolo Caro, también para Netflix. ¿Cómo ha sido la experiencia?

La rodé justo al terminar la tercera temporada de Élite y me encantó hacerla porque es un cambio de registro, es otra época... Es un cambio de aire diferente y me apetecía después de Élite hacer algo distinto. Manolo es increíble, tiene una creatividad maravillosa y ha sido un placer trabajar con él. El elenco es lo que más me flipó del proyecto: Carmen Maura, Ernesto Alterio, Carlos Cuevas... Es un honor trabajar con profesionales a los que admiro.

Los espectadores también la verán en Veneno...

Tenía muchísimas ganas de trabajar con Los Javis. Está siendo una experiencia increíble porque son dos personas con la que es muy divertido trabajar y te lo ponen muy fácil. El proyecto es muy esperado ya solo porque la Veneno levanta pasiones, fue un personaje que tuvo una vida dura, pero que representa muchas cosas que la sociedad no quería ver y me parece importante que se cuente esa historia.

Me encanta mi personaje: es pequeñito, gira en torno a la Veneno y representa esto de cuando eres joven y a veces no te toman en serio y te tienen prejuicios.