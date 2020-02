'The Witcher' anuncia el nuevo reparto de su segunda temporada en Netflix Ecoteuve.es 19:55 - 21/02/2020 0 Comentarios

La ficción ha comenzado ya el rodaje de sus nuevos episodios en la plataforma

La serie original de Netflix The Witcher ha comenzado este mes la producción de su segunda temporada en Reino Unido. Su estreno está previsto para 2021 (fecha por confirmar). La nueva temporada volverá a contar con Henry Cavill (Misión Imposible - Fallout, El hombre de acero) encabezando el reparto de la saga de The Witcher en el papel de Geralt de Rivia. Anya Chalotra (Agatha Christie: El misterio de la guía de ferrocarriles, Wanderlust) vuelve como la hechicera Yennefer, Freya Allan (Third Day, Gunpowder Milkshake) interpreta de nuevo a Ciri y Joey Batey a Jaskier.

Esta segunda entrega contará con caras nuevas como Yasen Atour (Young Wallander) en el papel de Cöen, Agnes Bjorn (Monster) como Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) como Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast & Furious 9) como Eskel, Aisha Fabienne Ross (La chica danesa) como Lydia, Kristofer Hivju (Juego de tronos) como Nivellen, y Mecia Simson en el papel de Francesca.

La dirección de los episodios 1 y 2 de la segunda temporada correrá a cargo de Stephen Surjik (Umbrella Academy), Sarah O'Gorman (Maldita) dirigirá los episodios 3 y 4, Ed Bazalgette (The Last Kingdom) los episodios 5 y 8, y Geeta V. Patel (Meet The Patels) estará al frente de los episodios 6 y 7.

En esta nueva entrega también repetirán algunos personajes: MyAnna Buring (Kill List) como Tissaia, Tom Canton (Good Karma Hospital) como Filavandrel, Lilly Cooper (La tragedia de Peterloo) como Murta, Jeremy Crawford (Titans) como Yarpin Zigrin, Eamon Farren (Twin Peaks) como Cahir, Mahesh Jadu (Marco Polo) como Vilgefortz, Terence Maynard (Maldita) como Artorius, Lars Mikkelson (House of Cards) como Stregobor, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla Vigo, Royce Pierreson (Judy) como Istredd, Wilson Radjou-Pujalte (El misterio de los Hunter) como Dara, Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss Merigold y Therica Wilson Read (Young Wallander) como Sabrina.

La showrunner y productora ejecutiva de la serie, Lauren Schmidt Hissrich (Marvel - Daredevil, Marvel - The Defenders, Umbrella Academy) ha declarado que "Las reacciones a la primera temporada de The Witcher pusieron el listón muy alto para incorporar nuevos personajes a la segunda temporada. Sophie Holland y su equipo de casting han encontrado una vez más, a los mejores actores para encarnar a estos personajes, y en las manos de estos directores tan reconocidos, estamos entusiasmados de ver cómo estas nuevas historias cobran vida".