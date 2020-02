Javier Gutiérrez explica por qué no quiso ser 'El Profesor' de 'La casa de papel' Ecoteuve.es 5/02/2020 - 10:17 0 Comentarios

El personaje protagonista de la exitosa serie recayó, finalmente, en el actor Álvaro Morte

La casa de papel, la exitosa serie española que arrasa en todo el mundo, tiene un personaje que sobresale por encima del resto: El Profesor. El líder de la banda de atracadores está interpretado por Álvaro Morte, pero el actor no fue la primera opción para este papel.

Javier Gutiérrez tuvo una propuesta encima de la mesa que rechazó para centrarse en un proyecto de cine. Lo contó él mismo en su visita a El Hormiguero este martes.

"Me ofrecieron La casa de papel y cuando leí el primer capítulo y me pareció fascinante. Con personajes muy potentes", recordó el actor. "Tenía muy buena pinta, pero yo tenía un compromiso personal con Campeones. Además, yo tengo un hijo con una discapacidad, Mateo, y tenía un compromiso con él. Creíamos que esta película iba a dar visibilidad al universo de las personas con discapacidad", relató ante Pablo Motos.



"Los dos proyectos coincidían en el tiempo y yo decidí hacer la película. No me arrepiento", aseguró Javier Gutiérrez en el programa de Antena 3.



"La serie as maravillosa y Álvaro Morte ha hecho un gran trabajo. Pero Campeones ganó el Goya y es la punta del iceberg del trabajo de mucho tiempo. Es un fenómeno social y ha cambiado la mirada de la sociedad respecto a las personas con discapacidad".