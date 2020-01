Sorpresa en Netflix: 'The Crown' terminará en la quinta temporada con Imelda Staunton como Isabel II Ecoteuve.es 31/01/2020 - 16:56 0 Comentarios

La actriz tomará el relevo de Claire Foy y Olivia Colman en el papel principal de la serie

La actriz Imelda Staunton con el príncipe Carlos, en una imagen de 2018

Decisión sorpresa en Netflix. The Crown, una de sus series más aclamadas, acabará en la quinta temporada, a pesar de que todo hacía pensar que habría una sexta tanda que, finalmente, nunca se verá.

"Ahora que hemos comenzado a trabajar en las historias para la quinta temporada, me ha quedado claro que es el momento y el lugar perfecto para detenerse", ha dicho Peter Morgan, creador de la serie.



Lea también: Ricky Merino salta a Netflix como presentador

Para esa última temporada, la quinta, Netflix ya tiene elegida a la actriz que interpretará a Isabel II en su última etapa. Será Imelda Staunton (El secreto de Vera Drake, Harry Potter), que tomará el relevo de Claire Foy y Olivia Colman.

"Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar a The Crown a su desenlace", ha dicho la actriz tras conocerse la noticia.



The Crown emitió su tercera temporada el otoño pasado y está previsto que la serie regrese a finales de 2020 con la cuarta tanda de episodios.