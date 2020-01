Blanca Suárez seguirá en Netflix tras 'Las chicas del cable': protagonizará la serie 'Jaguar' Ecoteuve.es 30/01/2020 - 13:02 0 Comentarios

La plataforma anuncia los nuevos proyectos que pondrá en marcha en los próximos meses

Los actores Carmen Machi y Quim Gutiérrez protagonizarán 'Amor de madre', una nueva ficción

El director Daniel Sánchez Arévalo se alía con la compañía para lanzar su primera serie

Netflix ha anunciado sus nuevos proyectos en España, que comenzarán a rodarse próximamente. Entre ellos, destaca Jaguar, la nueva serie protagonizada por Blanca Suárez, que seguirá ligada a la plataforma tras el final de Las chicas del cable.

Jaguar está producida por Bambú producciones y ambientada en los años 60, donde España albergaba a cientos de nazis refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Isabel Garrido, una joven española que logró sobrevivir al campo de exterminio de Mauthausen, está tras la pista de Skorzeny, conocido como el hombre más peligroso de Europa. Descubrirá que no está sola en su misión y se unirá a un grupo de agentes en busca de justicia. Su nombre en clave: Jaguar.

Netflix también producirá la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, una historia de amistad y superación. Producida por Atípica Films, la ficción se encuentra actualmente en fase de desarrollo.

Carmen Machi y Quim Gutiérrez protagonizarán 'Amor de madre'

Por otra parte, la plataforma pone en marcha Amor de madre, una película dirigida por Paco Caballero (Perdiendo el Este) y protagonizada por Carmen Machi (Criminal) y Quim Gutiérrez (El vecino), que interpreta a un joven al que acaban dejar plantado en el altar. Por si eso no fuera suficiente, su madre (con tendencia a la sobreprotección) decide acompañarle en su luna de miel para no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida.

Netflix también trabaja con Dani de la Orden para su próximo largometraje, que gira en torno a la relación entre Adri, interpretado por Álvaro Cervantes (Criminal) y Carla, interpretada por Susana Abaitua (4 Latas). La historia da comienzo cuando Adri decide internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde Carla reside con el objetivo de reencontrarse con ella tras una mágica noche juntos. Esta comedia romántica se encuentra actualmente en fase de producción.

Además, Fuimos canciones es una película que verá la luz el año que viene es fruto del trabajo de la adaptación de la bilogía Canciones y recuerdosde Elísabet Benavent.

Por último, Netflix estrenará un documental sobre La casa de papel, que explora el fenómeno mundial en el que se ha convertido esta ficción. Se podrá ver a partir del día 3 de abril, coincidiendo con el estreno de la parte 4 de la ficción creada por Álex Pina.