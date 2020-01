Revolución total en 'Élite': la serie de Netflix cambiará su reparto al completo Ecoteuve.es 14:22 - 28/01/2020 0 Comentarios

La tercera temporada de la ficción cerrará todas las tramas que quedan abiertas

Las encinas renueva su alumnado. Élite, la exitosa serie española de Netflix, continuará con una cuarta y quinta temporada. Sin embargo, lo hará con una revolución total puesto a que el reparto de actores será renovado en su totalidad tras la tercera entrega, que se lanzará a la plataforma en marzo.

Así pues, actores como Ester Expósito, Álvaro Rico o Miguel Bernadeau desaparecerán de la serie. Élite cerrará las tramas que se quedaron abiertas tras la muerte de Marina en las dos primeras tandas, según informa Fuera de series.

Este renovación podría explicar las declaraciones que hizo Jorge López hace unas semanas. El actor que da vida a Valerio dejó caer que no seguiría en la serie en la cuarta temporada: "Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más".

Para su tercera temporada, Élite suma las incorporaciones de Sergio Momo, que dará vida a Yeray, y Leïti Sène, que se meterá en la piel de Malick. Miguel Bernardeau reconoció que estos capítulos son más oscuros: "Lo llevamos todo un poco más lejos, es más oscura y más divertida. De las tres temporadas, es en la que más me he divertido rodando".