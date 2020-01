Así fue la impactante doble muerte de 'Vivir sin permiso' en su capítulo más sangriento Ecoteuve.es 28/01/2020 - 13:05 0 Comentarios

¡OJO SPOILERS! El destino de Nemo Bandeira cambia por completo tras ser víctima de una trampa

Telecinco emitió este lunes el tercer capítulo de la temporada final de Vivir sin permiso. La serie creció hasta el 15,8% después de que la cadena calentara el episodio avisando de la impactante muerte de uno de sus protagonistas.

¡ATENCIÓN SPOILERS! Continúe leyendo la noticia bajo su responsabilidad

Una de los giros más radicales fue el que dio la trama de Daniel (Patrick Criado) y su madrastra Berta (Leonor Watling). Esta última quiere provocar un enfrentamiento entre German, su marido, , con su hijastro. Por eso, le cuenta que Daniel tiene relaciones homosexuales.

Esto desemboca en una brutal paliza al personaje de Patrick Criado: "Dicen que vas detrás del colombianito de ojos lindos, y delante de tus hombres. Así nunca te van a respetar, búscate una hembra, como buen macho".

Luego Daniel confiesa a Berta que su madre fue asesinada por su padre y no por una enfermedad. Es aquí cuando ella desvela que, en realidad, fue quien causó la pelea. "Se me ocurrió darte un empujoncito para que veas cómo es tu padre en realidad. No se me ocurrió que pudiera ser tan monstruoso contigo, pero ya ves quién es".

Daniel acaba tomando partido por su padre y acaba asfixiando a su madrastra. Esta no fue la única muerte de Vivir sin permiso, ya que el sicario que mandan para matar a Germán en la cárcel acaba asesinado a cuchilladas.

Nemo Bandeira, detenido en 'Vivir sin permiso'

Además de las muertes, el tercer episodio de la serie creada por Aitor Gabilondo está marcado por la detención de Nemo Bandeira tras ser traicionado por alguien que le inculpa del atentado de Oeste. Todo por 'culpa' de Lara, a quien roban el móvil para enviar un mensaje a su padre y llevarle hasta una vivienda llena de explosivos, donde lo detiene la policía a lo que él no entiende nada.