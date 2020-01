NBC hará el remake americano de las 'Pequeñas coincidencias' de Javier Veiga y Marta Hazas Ecoteuve.es 27/01/2020 - 14:43 0 Comentarios

La serie se estrenó en Amazon Prime Video y se vio en abierto en Antena 3

Onza ha cerrado un acuerdo con la cadena estadounidense NBC para dar luz verde al remake de Pequeñas coincidencias, la serie creada por Javier Veiga para Amazon Prime Video y que se pudo ver en abierto en Antena 3.

La ficción se estrenó en diciembre de 2018 en Amazon Prime Video de España y América Latina. La segunda temporada acaba de estrenarse en la misma plataforma este 15 de enero de 2020.

La serie, protagonizada por el mismo Javier y Marta Hazas, trata sobre una pareja cuyas vidas se entrelazan constantemente, como si de pequeñas coincidencias se trataran, en medio de una búsqueda de ambos para encontrar pareja. En la segunda temporada, después de conseguir estar juntos, empiezan a surgir una serie de problemas a los que tendrán que enfrentarse juntos

Gonzalo Sagardía, productor ejecutivo de Onza Entertainment, "estamos muy contentos de que NBC haya decidido adaptar Pequeñas Coincidencias para el mercado americano. Es un formato con grandes posibilidades internacionales y con un concepto muy universal: la búsqueda del amor y la llamada a la paternidad".

La cadena estadounidense NBC, creadora de éxitos como 30 Rock o Brooklyn Nine-Nine, ha encargado el piloto de la serie Someone Out There que se basará en la comedia española de Onza Entertainment a Universal Studios. Como productores ejecutivos figuran Matt Hubbard y Josh Siegal, que también firman como creadores, junto a Dylan Morgan (The Good Place), Emiliano Calemzuk, Gonzalo Sagardía y Javier Veiga.