TVE "muy satisfecha" con las audiencias de 'OT 2020': "Seguimos apostando por el domingo"

ECOTEUVE.ES habla con Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de la pública

"Ojala hiciéramos un 16% de share, pensamos que podemos llegar", afirma

La cadena pública, "contenta con el ruido" que está haciendo el talent

Operación Triunfo 2020 aterrizó el pasado 12 de enero en TVE con una audiencia del 13% de share en una Gala 0 que se convirtió en la menos vista de la historia del programa. En su segunda noche en La 1, la del pasado domingo, el talent musical registró un 12,6% de share que ha hecho saltar las alarmas entre los seguidores del formato.

Pues bien, parece que, de momento, los fans de OT no deben de qué preocuparse, ya que en TVE aseguran sentirse "muy satisfechos" con los datos registrados. "Es verdad que hemos empezado discretamente, pero estamos muy satisfechos. La competencia es dura y no nos vamos a rendir. Creemos que vamos a ir in crescendo y estamos contentos", ha dicho Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de la pública, durante la presentación de la tercera edición de Maestros de la Costura.

Durante la rueda de prensa de estreno de OT 2020, Toñi Prieto estableció en un 16% de share -audiencia media de OT 2018- el dato deseado por TVE para la presente edición del concurso. A pesar de ello, la responsable asegura que no hay intención en la cadena pública de cambiar su día de emisión.

"No es esa mi competencia, para eso tenemos un gran equipo de antena. Ojalá tuviésemos un 16%. Es verdad que la temporada pasada tuvimos sobre un 16 de media, pero nosotros seguimos pensando que podemos llegar. Y si no llegar, seguro que nos acercaremos muy próximos a ese 16", ha dicho Prieto a ECOTEUVE.ES.

TVE, "contenta" con "el ruido" de OT 2020: "Seguiremos en domingo"

La responsable de Entretenimiento de la pública destaca en último lugar la repercusión que OT está teniendo en Internet: "Más allá de la audiencia lineal de este programa, hay que valorar también toda la audiencia digital que tiene este programa. Todo el ruido que hacemos es incomparable con ningún otro programa de cualquier cadena", presume.

"La audiencia ha cambiado. Ya no es sólo la audiencia lineal, sino que la gente también lo ve en el móvil y otros dispositivos. Por eso estamos contentos con todo lo que está pasando", declara Prieto antes de asegurar que "seguiremos apostando por el domingo". "No nos hemos planteado cambiarlo de día y seguimos firmes ahí. Esperemos que los espectadores nos vayan cogiendo cariño y se asomen a vernos", concluye.