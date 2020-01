Alberto Caballero ('La que se avecina'): "Sacaremos las hachas en julio y destruiremos el decorado de Montepinar" Marco Almodóvar 16:01 - 22/01/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el creador de la serie sobre su futuro inmediato... ¿mudanza? ¿spin off?

El guionista no descarta que 'salte' a una plataforma, pero opina que debe "morir en el abierto"

El equipo de La que se avecina ha vuelto al trabajo para grabar la segunda mitad de la temporada 12 -"del episodio 163 al 170", especifica Alberto Caballero- y que supondrá el final de las tramas en Mirador de Montepinar. "En julio, sacaremos unas hachas, destruiremos el decorado, grabaremos un vídeo conmemorativo y ya veremos luego qué hacemos", dice su creador a ECOTEUVE.ES.

Aunque todo hacía pensar que los espectadores se despedirían de la comedia en 2020 después de que el guionista hablara del final de la serie tal y como la conocemos y de un "cierre de ciclo", Alberto Caballero matizó luego sus palabras afirmando que el desenlace de la T12 abría el abanico de opciones: desde la idea de una "mudanza" a los "spin-offs".

Todo dependerá de "la salud que tenga la serie", dice. Y es que, aunque sigue teniendo una gran acogida, por encima de la media de la cadena, los últimos capítulos de la undécima entrega lideraron pero sus medias de audiencia bajaron del 20%. "Hay que ver cómo responde el inicio de la T12, que esté la gente a gusto. Si todo coincide, tiraremos adelante y, si no, hay un montón de proyectos", afirma a este medio Caballero, reconociendo que el futuro de LQSA se sabrá en verano. "La gente se tiene que ir el último día de grabación con su futuro claro".

Tanto si LQSA sigue en forma de mudanza o como spin off, la serie dejará sí o sí Montepinar. Recordemos que la marcha del equipo del actual plató se debe a las discrepancias entre la productora y los estudios de grabación de Kulteperalia, propiedad de José Luis Moreno, tío de Caballero: "No hemos llegado a un acuerdo con los propietarios de los platós", afirmó en mayo de 2019. "No sé puede trasladar un decorado inmenso, que tiene doce años y que ya está para el arrastre. Es una cuestión puramente logística". De ahí que lo de las hachas sea algo real. El decorado de Montepinar desaparecerá.

Alberto Caballero: "LQSA' nació en el abierto y debería morir en él"

Mientras que la idea de la mudanza ha ido cogiendo fuerza, preguntamos al creador de La que se avecina si el futuro de la exitosa comedia podría pasar por una plataforma y Caballero no lo descarta: "No sería la primera vez que una serie que ha estado en abierto recala en una plataforma. Amazon podría estar interesada". De hecho, la compañía tiene en su catálogo todas las temporadas de la serie.

De todas maneras, el guionista resalta la "buena relación" que Contubernio tiene con Mediaset y recalca que la decisión se tomará junto a la cadena. Además, opina que "LQSA nació en el abierto y debería morir en el abierto", dice. "Otra cosa es que de repente saliera un spin off cachondo y convertirlo en varias o alguna serie más corta. Ya te digo que dependemos de la ilusión y de la energía de nosotros y de los planes de la cadena".