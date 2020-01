Netflix aprueba una cuarta y qunita temporada de 'Élite' Ecoteuve.es 11:41 - 20/01/2020 0 Comentarios

La popular serie rodará 16 capítulos de golpe para dos nuevas entregas

Élite seguirá en Netflix. La plataforma tiene intención de dar continuidad a las aventuras de los alumnos del colegio Las Encinas con nuevos capítulos de una de las series españolas que más repercusión está teniendo en la plataforma.

Netflix ha ordenado dos nuevas temporadas de su serie juvenil, según Bluper. Los nuevos capítulos de la cuarta y quinta temporada comenzarán a rodarse en las próximas semanas.



De esta forma se confirma lo que el actor Jorge López había dejado caer cuando daba a entender que él no estaría en una hipotética cuarta temporada de la serie. "Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más", declaraba, confirmando así que la serie iba a seguir.

Lea también: Mina El Hammani y la popularidad tras el gran éxito de 'Élite': "Se sufre ansiedad y hay que tratarlo siempre".

El proceso que llevarán a cabo será el mismo que para la segunda y tercera temporada: grabar de golpe los 16 capítulos referentes a las próximas dos temporadas, haciendo oficial la cuarta temporada en la presentación de la tercera, el próximo marzo, y guardándose la noticia de la quinta temporada para la futura puesta de largo de la cuarta.

Aún se desconocen los movimientos de reparto que se llevarán a cabo en estas nuevas temporadas, más allá de las declaraciones de Jorge. Lo que sí se sabe de cara al estreno de la tercera son las incorporaciones de Sergio Momo (Yeray) y Leïti Sène (Malik), y las salidas de Miguel Herrán, que ha estado rodando La casa de papel, y Jaime Lorente, que se encuentra rodando la serie de El Cid para Amazon Prime Video.