'Élite' perderá a uno de sus personajes estrellas después de la tercera temporada Ecoteuve.es 19:45 - 16/01/2020 0 Comentarios

"Un par de temporadas para mí es perfecto", ha expresado el actor Jorge López

Élite se ha convertido en una de las ficciones de Netflix que más éxito ha tenido en el público adolescente. Asimismo, y con el objetivo de crear nuevas tramas, los guionistas de la serie decidieron contar con tres nuevos personajes en la segunda temporada.

Entre las incorporaciones estaba Valerio Montesinos. El papel que interpreta Jorge López encandiló a los seguidores de la serie. No obstante, el actor dejado entrever en una entrevista a Esquire que no estará en una hipotética cuarta temporada.

Lea también: 'La Casa del Dragón', precuela de 'Juego de Tronos', ya tiene fecha de estreno en HBO

"Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más", ha dicho.

Esta entrevista se ha publicado unos días después de que Netflix haya confirmado que la tercera temporada de la ficción española verá la luz el próximo mes de marzo aunque no se sabe el día.