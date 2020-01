Pablo Rivero propuso matar a Toni Alcántara en 'Cuéntame': "Tocó un punto muy bestia" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 17:56 0 Comentarios

El actor afirma que pensó en el fatídico desenlace en la trama de los GAL

Pablo Rivero, el actor que da vida a Toni Alcántara en Cuéntame, fue entrevistado por Mara Torres en El faro de la Cadena SER para promocionar su nueva novela Penitencia. El alicantino repaso la trayectoria del emblemático personaje de la serie de TVE

"Trabajamos de una manera que nos da muchas alegrías y también muchos dolores de cabeza. El éxito de la serie es cómo todo el equipo nos involucramos", afirmó a la periodista. "Muchas veces me dejo la vida en el trabajo, no solo en la serie, sino en el teatro, ahora que estoy escribiendo... y a veces no compensa tanto".

Lea también: Antonio y Mercedes firman los papeles del divorcio en 'Cuéntame': ¿el fin del matrimonio Alcántara?

Para sorpresa de los oyentes, Pablo Rivero confesó que "hubo un momento en que dejé caer que mataran a Toni". Fue en la 15ª temporada. "No es que lo quisiera matar, lo que pasa es que llegamos a un punto, en la trama de Tánger, cuando la trama del GAL, que el personaje tocó un punto muy bestia, muy de la serie 24, de Jack Bauer", contó.

Pese a su propuesta, los guionistas decidieron que Toni siguiera con vida: "Estaría satisfecho si mi personaje hubiera muerto en algo así, no me hubiese importado". Hay que recordar que en ese momento, en 2014, el actor iba a abandonar la serie pero, finalmente, optó por quedarse.

Ahora mismo, la trama de Toni se vertebra por la Primera Guerra del Golfo, así como el bullying que sufre el hijo que tiene con Juana, además de su reciente paternidad con Deborah: "Ahora tiene un punto canalla que a mí me da mucho miedo, con tramas que lucho, pero no las gano. Tiene un punto de humor, más cotidiano", reflexionó.