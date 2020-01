Carmen Climent: "Lo mejor de estar en 'Cuéntame' es trabajar con Imanol Arias y Ana Duato" Adrián Ruiz 10:35 - 9/01/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista en San Genaro a la actriz de la serie de TVE

"Apagué el móvil el día que se emitió mi primer capítulo, me puse en lo peor"

"María no afrontará muy bien la separación de Antonio y Mercedes", avanza

Cuéntame cómo pasó ha regresado a Televisión Española con el estreno de la segunda parte de su vigésima temporada en La 1. En los nuevos episodios, la familia Alcántara tendrá que afrontar el divorcio entre Mercedes y Antonio, que ha abandonado su domicilio en San Genaro para mudarse a un moderno piso de soltero.

Sin duda, un golpe para los protagonistas de la serie de TVE que desencadenará las tramas de los próximos episodios. "María no afrontará muy bien la separación de Antonio y Mercedes, a cualquier hijo no le sienta bien algo así. Esta temporada, entenderá un poco más a su madre. Habrá momentos y momentos, pero aunque lo entienda, también es un poco egoísta y le da rabia", reconoce Carmen Climent a ECOTEUVE.ES durante una visita al set de rodaje de la ficción.

No obstante, esta no será la única preocupación de María, que en el último capítulo desveló al fin su relación con Salva, con el que ya lleva casi un año de noviazgo. "Tiene miedo porque no saben cómo van a ver que sea mayor que ella. Tiene miedo, pero María es muy valiente", afirma la intérprete, que reconoce haber rodado "más relajada" las nuevas entregas de la serie.

"Al llegar, te tiran ahí y venga, a rodar. Fue un poco susto. Yo ahora salgo disfrutando de cada escena. Antes estaba más preocupada por hacerlo bien y ahora me apoyo en mis compañeros, que son unos actores increíbles", declara Climent, que reconoce que prefirió no leer las reacciones del público durante la emisión de sus primeras escenas en Cuéntame.

"Yo me puse en lo peor y apagué el móvil el primer día. Y hay opiniones de todo, pero lo que me llega es muy bueno y que se alegran un montón. Yo entiendo que cuesta que en una serie de toda la vida, te cambien a la protagonista. Pero he visto muy buenas reacciones y estoy muy contenta", dice satisfecha.

"Es una pasada estar al lado de Imanol Arias y Ana Duato"

Carmen Climent asegura no terminar de acostumbrarse a trabajar en una serie que tanto ha admirado: "Es maravilloso poder estar con estos actores. Lo mejor de esta oportunidad es trabajar con Ana Duato, Imanol Arias, Irene Visedo, Pablo Rivero...", elogia la actriz, que admite no haber hablado aún con Ricardo Gómez. "No le conozco aún personalmente", afirma.

La actriz que da vida a María Alcántara concluye imaginando cómo será el final de Cuéntame cómo pasó: "Yo lo veo a largo plazo. Lo más bonito sería que fuera con Ricardo Gómez y todo aquí, pero el equipo de guionistas son muy buenos y seguro que nos sorprenden y hacen algo increíble. Espero que sea bonito, la serie se lo merece", sentencia.