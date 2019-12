Mina El Hammani y el precio del éxito de 'Élite': "Voy a terapia para tratar mi ansiedad" Alfonso De la Rocha 10:33 - 28/12/2019 | 10:04 - 28/12/19 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz de la exitosa serie juvenil de Netflix

"La nueva temporada de Élite es la más terrenal, preparad clinex", afirma la actriz

"En ocasiones me siento un poco vulnerable, no voy sola en metro", reconoce

Mina El Hammani es una de las actrices protagonistas de Élite, la exitosa serie juvenil española que ha llegado a reproducirse hasta en 190 países gracias a Netflix. La intérprete se ha visto además en el foco mediático a nivel internacional tras publicar un vídeo en el que aparecía besándose con una de sus compañeras de reparto: la actriz mexicana Danna Paola.

En palabras a ECOTEUVE.ES, Mina dice estar muy relajada tras unas vacaciones en Londres junto a Sergio Momo, una de las nuevas incorporaciones de la popular serie. También ha confesado tener muchas ganas de que se emita la tercera temporada de Élite y nos ha confesado algunas de las consecuencias de ser una actriz mundialmente reconocida, como puede ser la ansiedad.

Lea también: El comentado fallo de 'Élite' en una escena de Danna Paola del que se ha reído hasta Netflix.

¿Cómo ha pasado estas últimas semanas?

Muy bien. He estado un tiempo en Londres, he desconectado mucho de todo esto, entonces volver a encontrarme con mi gente. Tengo ganas de ver a Miguel Bernardeau

¿Ha estado por Londres por temas de trabajo?

No, ha sido ocio y vacaciones. He hecho lo que me ha dado la gana. Además me he ido con Sergio Momo, uno de los nuevos personajes de la temporada 3 de Élite. Algo que fue un poco arriesgado porque nos conocíamos pero no teníamos tanta confianza. Hemos estado allí un mes, tenemos un rollo que nos gusta mucho a los dos, en plan música africana, Aren B, Hip-Hop y nos hemos llevado muy bien.

¿Qué nos puede contar de la nueva temporada de Élite?

Tengo muchas ganas de que la veáis. Es una temporada muy terrenal, en el sentido de humana. Hemos conectado mucho con el público en la primera y en la segunda pero en esta tercera vamos a conectar mucho más. Atención porque me da a mi que vais a tener que ver la serie cerca de los clinex.

¿Nadia [Personaje de Mina en Élite] termina de explotar y de mirar por sus intereses definitivamente?

Nadia está descubriendo otra parte de un mundo que ella no conocía, eso es lo que ha pasado en la segunda temporada. De la tercera no puedo adelantar nada, ya lo veréis.

¿Cómo va sobrellevando este tremendo 'boom' que sigue a Élite temporada tras temporada?

Ha sido una montaña rusa. Ha sido mi mayor felicidad desde el día que me comunicaron que me daban este personaje, y también el mayor respeto que puedo llegar a tener en cuanto se vaya a ver la serie, porque al final son 190 países.

Y el tema de ser reconocida cada día, ¿ha hecho que deje de hacer cosas que para usted eran habituales?

Si, hay ocasiones en las que me siento bastante vulnerable y por ejemplo cuando estoy sola no voy en metro. Son temas que yo estoy aprendiendo a gestionar ahora.

Algunos de sus compañeros han reconocido que han necesitado ayuda terapéutica para sobrellevarlo. ¿Es su caso?

Por supuesto. Claro que sí. Ha sido a raíz de la serie. El tema de la ansiedad hay que tratarlo siempre. Hay un documental de veinte minutos que te cuenta muy bien lo que es la ansiedad. Pero es algo que obviamente se sufre.