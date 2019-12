Celia Monedero (Viri) será coprotagonista en 'SKAM': "Las redes sociales nos hacen llevar una máscara" Alfonso De la Rocha 11:41 - 30/12/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con una de las protagonistas de la tercera temporada y con su directora

"SKAM es mi primer proyecto a nivel profesional", confiesa la joven actriz

"Iría a la Resistencia, aunque no podría superar a mis compañeras Alba e Irene", declara Celia

A escasos días de estrenar la tercera temporada de SKAM , el 10 de enero, Movistar+ ha adelantado este lunes que Celia Monedero interpretará al personaje de Viri en la serie, la coprotagonista junto a Nicole Wallace (Nora).

ECOTEUVE.ES ha podido hablar con la joven actriz, que ha afirmado que SKAM España no solo le ha dado la oportunidad de interpretar a su primer papel protagonista, sino que la serie que triunfa entre los adolescentes es, además, su primer proyecto a nivel profesional. Asimismo, ha declarado que esta tercera temporada ha supuesto un enorme aprendizaje para ella, tanto a nivel personal como profesional.

Durante la charla con este medio, también ha estado presente Begoña Álvarez Rojas, directora y productora ejecutiva de SKAM España, que ha afirmado que era obligatorio darle más importancia al personaje de Viri, tanto por el gran mundo interior que esconde, como por las numerosas peticiones que ha recibido por parte de los fans de la serie para ampliar su historia.

Lea también: La fórmula del éxito de 'SKAM España': así es la serie 'millennial' que arrasa entre el público LGTBIQ+

¿Cómo te has sentido al adquirir mayor protagonismo en esta nueva temporada? Siendo, además, tu primer proyecto como protagonista, ¿no?

Celia Monedero: Sí, ha sido mi primer papel protagonista, de hecho SKAM es mi primer proyecto. Me ha encantado. Ha sido un aprendizaje no solo para mi nivel actoral, también personal. Viri es un personaje súper interesante y me ha encantado aprender de él.

¿Cómo ha sido el trabajo con Begoña y viceversa?

Begoña Álvarez: Empiezo yo. Soy la directora con más suerte del mundo porque es un privilegio centrarnos en ellas cinco. Son tan buenas chicas, con las ideas tan claras y con tanto talento que es un lujo. Para la mayoría es su primer trabajo profesional, llegan con tanta predisposición y tantas ganas que es maravilloso.

C.M: Para nosotras también es una suerte enorme.

Como directora, ¿has apreciado evolución en ellas?

B.A.: Es increíble. Antes de trabajar con nosotros eran buenas, pero en esta serie que tiene este formato tan concreto, donde cada temporada la protagoniza una chica... es todo un Máster. Aunque hayan estado de secundarias saben que va a haber un momento donde llegue su propia temporada y, de repente, en ese mes y medio están trabajando todos los días y todas las secuencias. Con lo cual la evolución es alucinante. A mi me hacen llorar todo el rato.

Viri es primer personaje creado sin un referente anterior. ¿Cómo ha sido el proceso de creación tanto de la trama, como del personaje?

B.A.: Pues ha sido de una manera muy natural y orgánica. Nosotros al comenzar la serie pensábamos que íbamos a seguir un poco más los pasos de la original, en la segunda temporada ya fuimos por otros derroteros gracias a eso pudimos descubrir que detrás de Viri había un mundo que nos apetecía mucho contar.

Buscábamos por un lado ofrecer algo original distinto a otros remakes, y por otro lado satisfacer a los fans, a quienes ha gustado mucho las pinceladas que hemos dado sobre ella. En SKAM España tenemos la oportunidad de ver lo que allí no se veía

En el adelanto de la temporada, Viri protagoniza una escena muy sobrecogedora ¿Qué mensaje se pretende dar?

C.M.: Pretendemos contar que en esta vida tenemos mucho miedo a mostrar como somos, y no hay que tenerlo. No hay que llevar una mascara, que hoy en día mucha gente lleva con el tema de las redes sociales... Nos tenemos que desprender de ella. Hay que mostrarse a gusto con uno mismo y con como se siente.

El mensaje que yo quiero mandar a la sociedad es el de no tener miedo de mostrarse tal y como eres, porque no hay nada malo en ello.

Celia, ¿te gustaría ir a La resistencia?

Sí me gustaría, por qué no. Aunque creo que lo que hicieron mis compañeras es insuperable. A Nicole por ejemplo se le daría bien, ella se soltaría.

¿Qué vamos a poder ver en esta temporada?

C.M.: Creo que, tanto Viri como Nora que se fortalecen mucho y vamos a descubrir cosas muy bonitas de ellas. Ya veréis.

B.A.: Yo creo que va a ser una temporada sorprendente y sobretodo necesaria.