Alba Flores y el futuro de 'La Casa de Papel' con Nairobi "lesionada": "La gente va a sufrir"

"Enrique Arce siempre dijo que 'La casa de papel' sería un éxito mundial; creíamos que se le había ido la olla"

"Cuando fui a Cuba me trataban como si fuera su prima", bromea la actriz

Alba Flores está en uno de sus mejores momentos y en proceso de asimilar aún la tremenda repercusión internacional que ha tenido con la que La casa de Papel, una serie que se ha llegado a emitir hasta en 190 países.

Su papel como Nairobi, una de las integrantes de la famosa banda de atracadores, le está dando grandes éxitos. Esta semana estuvo nominada a los Premios MiM como una de las mejores actrices por su personaje en la serie de Netflix, aunque no logró hacerse con el galardón, ya que se lo llevó Candela Peña por Hierro.

ECOTEUVE.ES pudo hablar con Alba Flores sobre el futuro de la serie y también de los inicios de un proyecto en el que solo parecía confiar Enrique Arce (Arturo). "Él siempre decía que La casa de papel sería un éxito mundial; creíamos que se le había ido la olla", confiesa.

¿Cómo estás viviendo esta enorme repercusión que crece día a día?

Intentándolo gestionar, encajándolo y tratando de vivir con los pies en la tierra. Saber, sobre todo, que forma parte de un fenómeno y que en esto hay un parte mía pero lo que ocurre es parte de un todo.

La casa de papel arrancó sin mucha repercusión y, al principio, casi nadie hablaba de ella. ¿Lo recuerdas?

En la presentación de la serie [2017], hablamos todos de ser comedidos con lo que habíamos hecho. No queríamos generar a la gente muchas expectativas. Enrique Arce decía que nos íbamos a hacer internacionales y que iba a ser un éxito mundial. Al final tuvo razón pero en aquel momento le decíamos: "Se te ha ido la olla".

Sabemos que no podéis dar muchos detalles pero, ¿qué nos espera en la cuarta temporada de La Casa de Papel? Lo has comparado con un partido de fútbol.

Si, y la verdad que no sé por qué hago ese símil, porque ni siquiera me gusta el fútbol. Lo voy a comparar con un partido de baloncesto, que me gusta un poco más.

En el baloncesto, un partido puede ser muy importante y tu equipo puede ir perdiendo, por poco, pero ir perdiendo. Esa, más o menos, es la sensación de la cuarta temporada, la gente va a sufrir en ese sentido. Luego, ya veremos qué pasa.

Bueno, tu personaje va un poco peor que los demás...

Sí, el mío está lesionado (risas).

En el tráiler de Álvaro Morte con Ryan Reynolds salen algunos personajes como Tokio o Denver pero Nairobi, por ejemplo, no. ¿Cómo te lo tomaste?

A mí, como Alba, me da igual, pero Nairobi se habría pillado un rebote muy fuerte. Hombre, es que siendo de las pocas solteras que hay en la banda, que no le quieran presentar a Ryan Reynolds... (risas)

¿Cómo se lleva eso de ser vista en más de 190 países?

Es muy fuerte. Sobre todo, vivirlo en vivo y en directo en países como Brasil. Porque con esto de los seguidores es muy intangible y yo no sé valorarlo al no estar muy metida. Pero cuando estuve en Brasil hace poco, al ponerte en frente de 4.000 personas que admiran tu serie, lo he podido vivir de una manera un poco más presente, más física. Fue un shock, uno se siente muy chiquitito.

Has ido a algún lugar donde creías que no te reconocerían por la serie, y aún así lo han hecho.

Sí, me ha pasado en Cuba. Allí no les llega la televisión por streaming y aún así ven la serie, bueno, las dos, tanto Vis a vis como La Casa de Papel, y era increíble. Me conocían en Cuba como si fuese su prima (risas). También me ha pasado al revés: ir a un sitio muy cerca de España y estar súper tranquila.

¿Cómo se mantienen los pies sobre la tierra viviendo todas estas situaciones?

Sobre todo, con las relaciones personales: tus amigos, tu familia, teniendo buenos representantes y siguiendo con la vida cotidiana, haciendo cosas que te arraiguen a lo que eras antes de vivir todo esto.

¿Sigues teniendo la música muy presente en tu vida?

Muchísimo, ahora estoy en una obra de teatro, La excepción y la regla, donde toco la percusión y canto. Me encanta juntar canto y teatro.

También tenéis un pequeño espacio que dejáis a la improvisación en esta obra, donde debatís con el público ¿No?

Sí, es un pequeño coloquio que tenemos con el público al finalizar la obra. Nos quedamos hasta la hora que nos deje el teatro, hablamos todos y a veces se generan un pequeño debate que está bastante chulo.