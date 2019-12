Mina El Hammani, sobre su beso con Danna Paola ('Élite'): "Me parece absurdo lo que se ha dicho" Alfonso De la Rocha 18:41 - 19/12/2019 0 Comentarios

La actriz aclara la 'polémica' que se ha generado en ciertos medios de comunicación

"Ni tienes que decir no, ni tienes que decir sí. No tienes que opinar al respecto", aclara

"Yo me doy besos en la boca con mi madre y no por eso es incesto", bromea

Las actrices de Élite, Mina El Hammani y Danna Paola, publicaron hace unos días en su cuenta de Instagram storie dándose un beso. Un hecho que, lejos de ser un acto polémico, ha tenido una fuerte repercusión en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación, tanto dentro como fuera de España.

La actriz mexicana que interpreta a Lu se ha pronunciado al respecto con ECOTEUVE.ES: "Yo soy una persona súper libre y apoyo al amor universal, lo que vieron es cariño con mis amigas, así como lo hago con mis amigos".

La intérprete de Élite estuvo presente en los premios MiM ha mostrado su malestar sobre todo lo que se ha dicho al respecto: "Ay mira, graba esto bien. Me parece absurdo que en esta época me de un beso con una amiga mía y se digan las cosas como las que he leído. Ni tienes que decir si, ni tienes que decir no. No tienes que opinar".

"Personalmente no he recibido comentarios pero he leído muchos artículos que no he entendido", hacía referencia a algunos de los medios de comunicación que han especulado con la noticia", declaró.

"Es un modo de derrochar amor, de una forma u otra. Además yo a Danna Paola la amo, es mi hermana 'forever' y que nadie me la toque porque porque la amo con locura", dijo a este medio.

"Además, Danna ha dicho que se ha dado muchos besos con sus amigas y que es algo que va a seguir haciendo", zanjó Mina. "Por supuesto que si, de hecho yo me doy besos en la boca con mi madre y no por eso es incesto".