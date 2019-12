Nicole Wallace protagonizará la tercera temporada de 'SKAM España': "Nora esconde muchas cosas"

ECOTEUVE entrevista a la actriz de la exitosa 'serie millennial' de Movistar+ que vuelve el 10 de enero

Después de una larga espera, Movistar+ ha confirmado quién será el personaje protagonista de la tercera temporada, a partir del 10 de enero, de SKAM España: Nora, interpretado por Nicole Wallace.

Los fans de la serie pedían a gritos que Nora fuera quien diese vida al personaje principal de los nuevos capítulos en este peculiar formato, en el que cada año le corresponde a una de las integrantes de este heterogéneo grupo de amigas llevar el peso de la trama principal.

Después de que esta responsabilidad estuviera a cargo de Eva (Alba planas) y Cris (Irene Ferreiro), en la primera y segunda temporada respectivamente, le ha llegado el turno a Nora, un personaje algo desconocido, sobre el que nunca se ha llegado a profundizar y del que solo se ha mostrado como una "chica de diez", según explica la actriz que la interpreta.

En esta nueva entrega de SKAM, los espectadores podrán adentrarse más en el mundo interior de Nora, saber por qué siempre "es tan perfecta" y conocer algunos de sus secretos mejor guardados.

ECOTEUVE.ES ha podido hablar con la actriz una vez finalizado el rodaje de la tercera temporada y con todo preparado para que Movistar + la estrene el 10 de enero de 2020.

¿Qué se siente al ser la protagonista de la tercera temporada?

Me siento muy bien, tenía el ejemplo de mis dos compañeras que ya lo han sufrido y disfrutado.

Creo que he estado un poco más tranquila que ellas, ya que iba algo más preparada, no era tan nuevo... Es un honor poder representar todo lo que es SKAM.

¿Cómo te has sentido en el rodaje de esta nueva temporada en el que has tenido mucho más protagonismo y más escenas?

Tuve mucha preparación previa, meses de mentalizarme, de ensayar... En el rodaje estaba bastante nerviosa. Es mi primer papel gordo como protagonista y en general en el mundo actoral. Estoy muy contenta con mi trabajo, algo que es difícil para un actor: verse y gustarse.

¿Hay algo que te haya costado especialmente durante el rodaje?

Al principio me costaba mucho llorar, me resultó muy complicado cogerle el tranquillo. Ahora es como: ¿Tengo que llorar ahora? Pues a llorar (risas).

Aguantar el frío y el calor también me costaba mucho. Al principio hacía calor y llevábamos abrigos, luego empezó a hacer frío y era como: 'Ponme más abrigos' (risas). Pero al final, como lo haces con un equipo genial, no cuesta.

¿Qué nos puedes contar de Nora en esta nueva temporada?

De Nora de momento conocemos pocas cosas. Hasta ahora siempre ha sido una chica de 10: tiene talento, es lista, simpática, buena amiga... Ahora lo que vamos a descubrir es que esconde muchísimas cosas: miedos, secretos, el porqué es tan perfecta... Le da mucho miedo perder el control y tiene muchas contradicciones.

¿Qué va a pasar con Alejandro?

Pues Nora se dejará llevar. Poco a poco y, bueno... lo que surja

¿Cómo has compatibilizado estudiar 2º de Bachillerato y grabar la serie?

Sobre todo, con mucho apoyo de mis padres, que me están ayudando muchísimo. También tengo amigos que me pasan apuntes, me dan clases magistrales en mi casa, etc.

Lo estoy haciendo a distancia. Tengo solo dos días de clases, que son semipresenciales, puedo ir o no, lo entienden perfectamente. Y, bueno, es complicado.

Cuando terminamos de rodar estaba a punto de empezar exámenes y fueron las dos semanas más estresantes de mi vida. Espero poder seguir sin muchos problemas.

¿Has visto las diferentes SKAM's que hay por el mundo? ¿Te has basado en ellas?

Cuando iba a interpretar a Nora, me vi la serie SKAM de Noruega (la original) y me basé mucho en el personaje de Nora de allí. Cuando llegué aquí lo tenía muy interiorizado y la directora, Begoña, me dijo que la Nora noruega no era la española, que eran momentos diferentes y condiciones distintas. Tuve que adaptarme y aprender a darle vida a la Nora actual.

¿Has aprendido cosas de Nora, y viceversa?

Yo diría que yo he aprendido de Nora tanto como ella de mí. Al empezar la serie cogí un cuaderno, lo titulé: "Nora". Me pasaba horas dibujando y escribiendo cosas que podían ser suyas, música que podría gustarle, etc.

Es una serie que representa muy bien vuestra generación. ¿Tus padres te han preguntado en algún momento si haces alguna de las cosas que 'no se deberían hacer' que aparecen en las tramas? Alcohol, drogas ...

Mmm no (risas). Siempre he tenido una relación muy buena con mis padres y les he contado todo. Todo lo que hay en la serie ya lo saben, no van a llevarse ninguna sorpresa (risas).

Pero sí que me llegan por la calle mujeres de 50 años, hombres de 70 y me dicen: "¡Ay, me encanta tu serie!". Yo me quedo flipando. Es como... ¿Gracias? (risas). No sé si sus hijas son fans o si ellos de verdad la ven, pero es muy guay que pueda llegar a un público tan amplio.

¿Qué le diríais a la gente para que viera la serie?

Yo les diría que si ven la serie les va a servir. Si no te sirve sintiéndote identificado con alguno de los personajes, vas a entender mejor a tu hermana, o a tu hija ,etc. Siempre vas a aprender algo de SKAM.