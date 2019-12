Netflix lanza el tráiler de 'The Witcher', la serie que pretende hacer olvidar a 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 13:30 - 12/12/2019 0 Comentarios

Henry Cavill encabeza el reparto de esta ficción que se estrena el próximo 20 de diciembre

La serie The Witcher, basada en la exitosa saga de libros de fantasía, es la nueva apuesta de Netflix. Su creadora Lauren Schmidt Hissrich y Henry Cavill han sorprendido a los fans presentando el tráiler final como parte de la promoción de la serie en Manila.

La primera temporada de la serie se estrena el 20 de diciembre, pero la apuesta Netflix por este proyecto es tal que ya ha confirmado que habrá una segunda: la producción arrancará en Londres el próximo enero y se lanzará al público en 2021.

The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.

Henry Cavill (Misión Imposible: Fallout, Liga de la Justicia) encabeza el reparto de la saga The Witcher interpretando el papel de Geralt de Rivia. El reparto también lo integran Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) en el papel de Yennefer y Freya Allan (La guerra de los mundos, Into The Badlands) como Ciri.