Carlos Cuevas: "Si alguien no quiere ver 'Merlí. Sapere aude' por hablar en catalán, yo tampoco quiero que la vea" Alfonso De la Rocha 9:46 - 5/12/2019 0 Comentarios

"Pol va a aceptar su condición sexual y renunciará a los complejos", dice el actor

María Pujalte, la 'nueva Merlí': "Es una mujer carismática y con un humor fino"

Movistar+ lanza este jueves la primera temporada del spin off de 'Merlí'

Carlos Cuevas y María Pujalte son los protagonistas de Merlí. Sapere aude, la nueva serie que Movistar+ lanza este jueves. Será la primera producción de la cadena en catalán, un movimiento arriesgado que ambos respaldan. "Es un tesoro que tengamos cuatro lenguas en este país", dice Pujalte, que recuerda que "Barcelona es bilingüe". "Estoy profundamente orgulloso de que Barcelona sea una ciudad mestiza", afirma Carlos Cuevas. Ovidi Montllor decía que "Toda persona que no le gusta que se hable o se piense en catalán es la misma que no le gusta que se hable o se piense", explica. Por lo tanto, "si hay alguien que no quiere ver Merlí por ese motivo, yo tampoco quiero que la vea".

El esperado spin off de Merlí -la serie alcanzó el éxito desde TV3- se desarrolla en la Universidad de Barcelona, donde profesora y alumno plantearán nuevas enseñanzas filosóficas desde una visión más asentada: "La serie ya estaba escrita de forma muy adulta. Ahora, con la entrada a la universidad, es voluntariamente más madura", explican los actores a ECOTEUVE.ES.

<p><p>

"La exploración sexual es uno de los temas que más se hablan", describe Carlos. "Pol nunca ha querido definirse. No sabe si le gustan los hombres o las mujeres. A lo largo de esta nueva temporada va a aceptar su condición sexual y se desprenderá de ciertos complejos", concluye.

Lea también: Broncano graba en la universidad un nuevo especial por el estreno de 'Merlí: Sapere Aude'

María Pujalte también hace referencia a su personaje y a la ilusión que le ha hecho interpretarlo: "Me lo he pasado muy bien. Me parece una mujer muy carismática y con un humor fino", declara la actriz. "Es muy humana, a los actores nos gusta mucho eso y a los espectadores, también".

Carlos, por su parte, afirma ser un actor que se implica mucho con sus personajes y que en más de una ocasión hace propuestas al equipo de guion: "Digo tantas cosas que alguna ha colado", confiesa. "He estado en la universidad hace muy poquito y lo tengo muy fresco. La mitad de veces me dicen: 'Cuevas, no'. Pero yo las tiro todas", finaliza entre risas.

Así arranca 'Merlí. Sapere aude'

Hace pocas semanas de la muerte de Merlí. Pol, el discípulo del profesor, no sabe qué hacer con su futuro. Su padre y Bruno le animar a ir a la universidad y seguir el camino de su maestro.

La carrera de Filosofía es más dura de lo que Pol se esperaba. Poco a poco le va tomando el pulso y confirma que la filosofía es su vocación. Entre los profesores, descubre a María Bolaño, catedrática irreverente y de lengua viperina, que pronto se convierte en su nueva profesora admirada.

En la facultad, Pol forma un grupo de amigos: Rai, Biel, Oti y Minerva. Con ellos crece y vive nuevas aventuras mientras sigue buscando su identidad. Se enamora pero, por primera vez en su vida, no es correspondido. Las pasiones, deseos y envidias van a estar presentes en el día a día, pero a pesar de ello el grupo se afianza y se vuelven inseparables. Bruno, por su parte, empieza la carrera de Historia y crea también su grupo de amigos, pero siempre con un un ojo puesto en Pol.