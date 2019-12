Carlota Boza, la hija de los Cuquis en 'LQSA': "Se inventaban unos rollos flipantes para explicarme lo que era un pinchito" Marco Almodóvar 11:17 - 4/12/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz que ahora estudia la carrera de Animación

"No sabía el significado de la mayoría de las cosas que decía de pequeña mi personaje"

"Mientras 'LQSA' siga, yo seguiré. No lo quiero dejar", afirma la intérprete

Cuenta Carlota Boza que cuando era pequeña, lo "más probable es que no entendiera nada de lo que salía de mi boca La que se avecina". La actriz, que empezó a dar vida a la hija de los Cuquis, explica cómo afrontaba las escenas en las que Amador, su padre en la comedia, se arrancaba con sus míticas frases como "¿Quieres salami?" o "¿Un pinchito?"

"A veces le preguntaba a Laura [Caballero] y a Pablo me contaban historias. No sé, se inventaban unas rollos flipantes", dice a ECOTEUVE.ES la intérprete, de 18 años, que desde septiembre estudia la carrera de Animación.

Carlota Boza nunca ha pensado 'independizarse'. "Mientras esté La que se avecina, yo seguiré. No me quiero ir", dice al mismo tiempo que confía en que los hermanos Caballero acierten con el futuro de la serie, tomen la decisión que tomen.

¿En qué se parecen Carlota Boza y Carlota Rivas?

De pequeñita era más parecida a mí porque era la típica sabelotodo, listilla... Ahora soy más distinta, pero mi mal humor habitual lo he ampliado para mi personaje de la serie y así con todo. En parte parodio mis momentos más rebeldes, más de teenagers.

¿Cómo has llevado trabajar en la televisión desde bien pequeña?

Para mí La que se avecina ha sido un hobbie, como el niño que juega al fútbol o que va a pintura o ballet. Ahora lo veo como un trabajo porque me dicen que es un trabajo, pero lo sigo viendo como un hobbie.

En el colegio todo el mundo me conocía, pero la universidad ha sido un cambio porque, de repente, yo conozco a gente de mi clase pero al resto no y ellos a mí tampoco. Entonces, cuando voy a la cafetería me empiezan a mirar y les escucho susurrar. Me siento como si me hicieran bullying, esa sensación de '¿por qué me miran tanto?'

¿Qué estás estudiando?

Estoy haciendo animación en la U-tad, en Las Rozas. Tiene la parte que es más cine y luego la parte de animación, que es tipo Disney-Pixar. Hago desde 3D hasta pintura. Me gusta el cine en todas sus vertientes, también me gustaría escribir y dirigir.

¿Es cierto que querías ser ordeñadora de vacas?

Sí.

¿Y por qué?

Yo vi Heidi, que ordeñaba cabras, pero a mí me molaban más las vacas. Y dije que de mayor quería tener una granja con vacas. Ese era mi plan de futuro, lo que pasa que se me torció, me metí a actriz y se lió un poco más.

Si me tocara la lotería, creo que me compraría una granja con vacas. Todo muy eco, tendría tres vacas y estarían pastando tranquilas porque tampoco sería una cuestión de hacer negocio, sino más por mi felicidad.

¿Qué has aprendido de tus padres adoptivos, Pablo Chiapella y Eva Isanta?

Son prácticamente como mis padres de verdad. Solo he aprendido cosas buenas. Para mí, cuando actuábamos en LQSA, era como si pasara de verdad. Por ejemplo, a Luis Miguel Seguí le llamaba 'tito' de pequeña porque hacía de mi tito. Lo mismo me ocurrió con Pagudo, mi 'tito Javi'. A Amador y Maite les llamo 'mamá' y papá'.

¿Qué ocurría cuando tenías una escena con Amador, en la que se arrancaba con su famosos 'quiero salami' o 'merengue, merengue?

Yo no me enteraba de nada. Era como si hablasen en otro idioma. Según veo los capítulos ahora, me doy cuenta de que no tenía ni puñetera idea.

¿No te explicaban nada?

No. Cuando, de pequeña, decía que me quería poner pecho, yo no sabía lo que era ponerse pecho. '20 euros', para mí, era un concepto superabstracto, no sabía lo que eran 20 euros, no controlaba el dinero.

¿Y el 'pinchito'?

A veces le preguntaba a Laura [Caballero] y a Pablo y a veces me contaban historias. No sé, se inventaban unas rollos flipantes. La mayoría de las cosas que decían, no sabía lo que significaban.

Cuando me ves de pequeña, lo más probable es que cada cosa que saliera de mi boca yo no supiera ni lo que estaba diciendo. Y cómo empecé sin saber leer, todo me venía de oído. Yo preguntaba y ellos se reían.

¿Qué te parece la posibilidad de que LQSA se mude de Montepinar?

Ni idea. El plató que tenemos ahora para mí ha sido mi vida porque es donde me he criado. Yo confío en los hermanos Caballero y sé que harán lo mejor para la serie, ya sea un spin-off, cambiar el decorado o lo que sea.

¿En algún momento has querido salir del nido?

La que se avecina en mi zona de confort, es como no independizarse. De momento estoy muy cómoda y sé que en algún momento tendré que seguir con mi vida lejos de la serie, pero mientras LQSA siga, yo seguiré a no ser que salga algún proyecto que me apetezca muchísimo y no lo pueda compatibilizar. De todos modos, tampoco me iría de forma definitiva, no lo quiero dejar.