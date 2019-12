El 'Road trip' de Soy una pringada y Nuria Roca ya tiene fecha de estreno en TNT Ecoteuve.es 3/12/2019 - 12:16 0 Comentarios

La cadena estrena su nueva producción nacional el próximo 26 de enero

Cadenas TNT

Esty Quesada ("Soy una pringada") quiere llegar a la Gran Manzana para ver cumplido uno de sus grandes sueños. La presentadora de televisión Nuria Roca, para asistir a una importante reunión de trabajo. Pero su vuelo se desvía a Miami. Las dos se conocen por casualidad en el aeropuerto. Allí deciden compartir coche y emprender un viaje por carretera desde Florida hasta Nueva York.

Así comienza Road Trip, la serie factual original de TNT producida por Atresmedia Studios y WarnerMedia, que se estrenará en TNT el domingo 26 de enero. A lo largo de cinco episodios, Nuria y Esty se irán conociendo y compartirán con los espectadores todas sus vivencias durante el viaje, así como sus diferentes miradas a las personas y paisajes que encuentren en su camino: un recorrido por los pantanos de Florida repletos de caimanes, sesiones de espiritismo, visitas a tiendas de armas cualquier cosa puede ocurrir en la América profunda, y más aún cuando dos personalidades y visiones tan diferentes viajan juntas.



Road Trip se filmó en Estados Unidos el pasado mes de octubre y, tanto para Esty Quesada como para Nuria Roca, ha sido una experiencia inolvidable.

"He podido descubrir lugares increíbles, gente extraordinaria. He vivido momentos maravillosos y otros no tanto, pero hasta lo difícil en este trayecto ha merecido la pena", dice Nuria Roca. "Con Esty he reído, he discutido, he disfrutado, he descubierto cosas que desconocía... ¡Ha habido magia!".

Esty Quesada: "Este viaje ha sido un puto sueño"

Por su parte Esty Quesada también se muestra entusiasmada: "Este viaje ha sido un puto sueño. Siempre he tenido a EEUU muy presente en mi vida porque todas las pelis y la mayoría de cultura que consumo es muy de allí, pero pensé que nunca iba a pisar el país y, menos aún, vivirlo de esta manera. Hemos estado en la USA profunda, hemos probado los waffles con pollo frito Ha sido la experiencia más increíble que he vivido nunca. No puedo hacer spoiler, así que no cuento mucho más, pero podría escribir una enciclopedia multi volumen sobre el viaje".

José Skaf, responsable de producción propia de TNT, está convencido de que este viaje y este formato de programa va a sorprender a los espectadores: "Éramos conscientes desde el principio de que Road Trip suponía una idea arriesgada", confiesa. "La idea era unir a dos mujeres con personalidades muy diferentes en un entorno ajeno a su vida cotidiana. A partir de ahí, cualquier cosa podía pasar. Y lo que ha ocurrido ha ido mucho más allá de lo que habíamos previsto. En Road Trip hay emoción, humor y muchísima química entre las dos. Desde TNT queremos agradecer a Nuria y a Esty la gran generosidad con la que han abordado este proyecto".

Ignacio Corrales, director de Atresmedia Studios, ha señalado: "En Atresmedia Studios estamos muy satisfechos de haber podido colaborar en este proyecto con WarnerMedia. Ha sido un reto de producción y creatividad poner en ruta a dos personas como Nuria Roca y Esty Quesada en un entorno de grabación muy complicado, pero estamos muy contentos con el resultado de un programa que esperamos que a la audiencia le parezca un producto interesante y atractivo".

Con Road Trip TNT sigue apostando por una línea de producción propia con formatos innovadores como la comedia Vota Juan, cuya secuela, Vamos Juan se estrenará en la primera mitad de 2020.