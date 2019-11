Carlota Prado: así fueron sus cuatro días apartada de 'GH' y su vuelta al reality tras el supuesto abuso sexual Ecoteuve.es 27/11/2019 - 15:36 0 Comentarios

La concursante permaneció en un hotel y regresó menos de una semana después

Gran Hermano decidió expulsar a José María a la mañana siguiente de cometer el presunto abuso sexual a Carlota Prado en la casa de Gauadalix. El programa apartó a la concursante, que tuvo que ver a solas en el confesionario lo que había ocurrido la noche anterior y que ella no recordaba por estar en estado de embriaguez.

Las imágenes del momento en que Carlota tuvo que ver la secuencia han generado gran polémica y han provocado que, por primera vez, la productora dueña de GH haya hablado sobre lo ocurrido.



Carlota lo vio a solas y el 'Súper' le explicó en ese momento cómo estaba la situación. "Puedes abandonar sin penalización", le dijeron a Carlota. Acto seguido, como se puede ver en las imágenes publicadas por La Sexta, entraron una de las responsables de Zeppelin y una psicóloga.

'GH': "Puedes abandonar sin penalización"

Carlota Prado: "Estuve cuatro días secuestrada en un hotel"

¿Qué pasó después? Carlota fue apartada durante unos días, un tiempo que permaneció en un hotel, donde fue atendida por psicólogos. Con ella estuvo una trabajadora del programa que, según explicó ante la juez, fue la persona que vigilaba la casa en la noche del suceso.



"Me pusieron de niñera a la 'súper' que se supone que podría haber evitado todo. Fíjese que grado de humanidad tiene esa gente", se quejó Carlota durante su declaración. "Lo que sí sé seguro es que estuve cuatro días secuestrada en un hotel. Esta mujer dormía al lado mía y me quitaba el mando de la televisión y ni teléfono, ni nada. Tratándome como si yo estuviese pirada o fuese a cometer una locura", dijo ante la juez que lleva el caso.

Carlota decidió regresar a 'GH'

Pasada una semana, Carlota Prado decidió volver a Gran Hermano. Antes de entrar en la casa, la joven explicó que había roto con José María pero que había decidido no denunciar lo ocurrido. Hay que recordar que un directivo de GH sí había acudido a la Guardia Civil para poner en su conocimiento lo sucedido. Carlota no demandó hasta pasadas unas semanas y fue entonces cuando se abrió el proceso judicial. "En las primeras horas después de que pasara estaba aturdida y no quise denunciar ante la Guardia Civil, pero he cambiado de parecer", dijo Carlota Prado hace dos años.



El día que volvió a GH, primero habló con el Súper. "En primer lugar lo que me nace decir es que os agradezco de corazón el trato y la ayuda y las facilidades que he recibido estos días porque han sido muy duros", comenzó Carltoa.



"Estoy de acuerdo con la decisión de expulsar a José María. Se dio un hecho grave y desagradable contra mi persona estando inconsciente. Realmente porque José María llegó a tocarme la neura sensible y llegó a ser importante para mí, por el momento he renunciado a continuar cualquier tipo de procedimiento. Tengo que aclarar que ya no existe ningún tipo de vínculo emocional con él", siguió.



"No sé cómo va a ser esta segunda etapa en la casa, pero yo pedí un sueño, se me concedió y sé que solo pasa una vez en la vida. Porfi, déjame entrar", pidió al Súper. Acto seguido, Carlota entró de nuevo en Guadalix y se reencontró con sus excompañeros.

Expulsada de 'GH' por la audiencia 15 días después

15 días después de su regreso a la casa tras ser víctima de un supuesto abuso sexual, Carlota Prado fue expulsada por el público de GH. La salida de Carlota, que perdió contra Maico y Yangyang, se produjo entre abucheos en el plató.

La madre de Carlota intervino para frenar esta desagradable situación. "No entiendo el abucheo, es un concurso, no hay que perder la razón de esa manera, el mundo nunca podrá ir bien con gente así. No es necesario.Hay algo que se llama respeto y esto es un concurso, no es un circo romano", dijo.

El caso del supuesto abuso sexual marcó la participación de Carlota en GH Revolution, pero no fue abordado en el plató a su llegada desde la casa de Gauadalix de la Sierra.

La concursante se tranquilizó cuando Jorge Javier explicó lo siguiente. "Tú has vivido el concurso en dos partes y al volver pudiste explicarte en el confesionario. Aquí no se ha hablado de nada más y no vamos a hacerlo por respeto a tu intimidad".