Can Yaman se deja querer por España y desvela su próximo proyecto: "Me gustaría trabajar aquí" Ecoteuve.es 26/11/2019 - 17:39

El actor turco desata pasiones en su visita a los pasillos de Telecinco

El paso de Can Yaman por Madrid ha sido una auténtica revolución. El actor turco, protagonista de la telenovela Erkenci Kus: Pájaro Soñador, que en nuestro país emite Divinity, generó un gran caos el pasado domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, donde le esperaba un centenar de fans que obligaron a la policía a escoltar al intérprete hasta el vehículo que lo desplazaría hasta el hotel.

Este martes, un fenómeno similar se ha vivido en los pasillos de Telecinco, ya que Can Yaman acudió a los estudios de Mediaset en Fuencarral para atender a los medios antes de regresar a Turquía. Allí, en rueda de prensa, el actor valoró cómo ha sido su acogida en España y ha avanzado algunos de sus próximos proyectos. ¿Será alguno de ellos en nuestro país?

"Me gustaría trabajar aquí", ha declarado el turco mostrando su disposición para participar en cualquier serie o película española. Mientras tanto, Can Yaman ha explicado que su próximo trabajo es "algo más serio" que una comedia romántica. "Habrá un triángulo amoroso, crimen, intriga, acción, heroico... Os va a encantar", ha adelantado el intérprete, que se verá obligado a hacer un parón en su carrera profesional para entrar el servicio militar de Turquía.

Can Yaman, abrumado por sus fans... y Cepeda

Can Yaman ha valorado además la locura que ha despertado entre sus seguidores españole: "No hay palabras para describirlo. A la gente turca le parece imposible que la gente en Europa tenga tanto interés en ellos", declaró antes de pedir disculpas por su abrupta salida del aeropuerto. "Si fuera por mí habría estado horas haciéndome fotos con los fans, pero como había tanto colapso tuvo que intervenir la policía por seguridad, pero no fue cosa mía", se justificó el turco antes de asegurar que espera volver muy pronto para "disfrutar de mis fans aquí".

Entre esa multitud de seguidores se encuentra Cepeda, concursante de OT 2017 que pone voz a una de las canciones que Divinity utiliza para promocionar la telenovela del turco. Can Yaman no pareció saber quién era el cantante gallego, que se ha declarado fan del actor y que incluso lo invitó públicamente en sus redes a uno de sus conciertos.

"¿Es hoy?", preguntó entre risas. "Si me hubiera avisado ?antes seguro que hubiera ido, pero me acabo de enterar. A las 6 tengo un avión a Turquía", se justificó. "Can me ha dedicado 1 minuto de su vida, ya puedo morir en paz", ha escrito en Twitter Cepeda.

Can me ha dedicado 1 minuto de su vida, ya puedo morir en paz. https://t.co/EVskJGo0gW — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 26, 2019

Aprovechando su visita a España, Can Yaman ha participado en la grabación de Volverte a ver. El actor dará una sorpresa a una fiel fan en el espacio de Carlos Sobera. El programa, celebrado este lunes, se emitirá el próximo 29 de septiembre en Telecinco.