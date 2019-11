Ana Polvorosa: "Es necesario visibilizar la violencia de género y la manipulación emocional que conlleva" Ecoteuve.es 25/11/2019 - 12:55 0 Comentarios

Protagoniza un corto de Cosmo con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género

Ana Polvorosa y Miki Esparbé son los protagonistas de A quien dices amar, un corto del canal Cosmo que visibiliza y conciencia sobre la lacra del maltrato psicológico. Por segundo año consecutivo, el canal relata la cruda realidad de millones de personas que sufren maltrato psicológico a través de la producción de un cortometraje con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra hoy lunes, 25 de noviembre.

Con guion y dirección de Inés Pintor y Pablo Santidrián y producción ejecutiva junto a Nadia de Santiago, en A quien dices amar conoceremos a Bárbara (Polvorosa), una joven que está esperando en un aeropuerto a punto de coger un vuelo. Desde el otro lado del cristal que separa la zona de embarque, recibe la llamada del que hasta ese día ha sido su pareja (Esparbé). Su conversación repasa diferentes fases de su relación: amor, reproches, recuerdos... Bárbara se preguntará por última vez qué podría haber hecho para que todo hubiera sido diferente.

¿Qué es lo que te ha motivado para formar parte de este corto contra la violencia de género?

Quería sentirme partícipe de este movimiento que lucha contra la violencia de género. Además, cuando leí el guion me encantó y creo que es muy eficaz. Es sutil y delicado a la vez que elegante, y muestra muy bien la realidad de la manipulación emocional. Muchos hombres tienen interiorizadas aptitudes que pueden ser significativas de algo a la larga más peligroso, y desembocar en violencia física.

¿Cómo describirías el corto?

El corto es esencialmente una reflexión en voz alta que mi personaje le dedica a su expareja, meditando sobre todo lo que le ha ocurrido mientras ha estado a su lado.

¿Qué papel interpretas?

Interpreto a Bárbara, una joven que está esperando en un aeropuerto a punto de coger un vuelo. Desde el otro lado del cristal que separa la zona de embarque, recibe la llamada del que hasta ese día ha sido su pareja (Miki Esparbé). Su conversación repasa, mediante flashbacks, diferentes fases de su relación: amor, reproches, recuerdos...

¿Cómo fue encarnar a este personaje?

Fue realmente agotador, pero muy satisfactorio. Lo vivo como si fuera mío, hay que interiorizarlo para hacerlo bien. Fue muy duro, muchas horas y muchos planos, pero me llevo un buen sabor de boca de mi participación.

¿Qué es lo que te llamo la atención de este cortometraje?

Me hizo mucha ilusión cuando mi compañera de reparto y amiga (Nadia de Santiago) me propuso participar: creo que la causa de la lucha contra la violencia de género lo merecía. Además, el guion me pareció perfecto y explica muy bien la manipulación psicológica.

¿Cómo ha sido trabajar con Miki Esparbé?

Es un gran actor. Nunca había trabajado con él, pero ha sido un auténtico descubrimiento. En este proyecto era necesario una gran química entre nosotros, tener una buena relación y apoyarnos mutuamente. Y así fue. De lo contrario, no hubiera funcionado. Hubo mucha conexión desde el primer momento y gracias a su cercanía, mi personaje fluyó.

¿Qué ha sido lo más complicado para ti?

Sin duda la necesidad de trasmitir el mensaje a los espectadores y a la vez sentirlo. No es nada fácil ponerme en la piel de alguien que ha sufrido tanto.

¿Crees que este corto ayudará a concienciar a la sociedad sobre la necesidad de luchar contra la violencia de género?

Sí, la gente normaliza ciertos actos de su pareja que en realidad son chantajes emocionales. La sociedad debe darse cuenta de la cantidad de aptitudes que son tóxicas y que no debemos aceptar.