Álex González confiesa que sufrió acoso: "A los hombres también nos puede pasar"

El actor de 'Vivir sin permiso' cuenta el incómodo episodio con una mujer productora

Álex González ha desvelado que sufrió acoso. El protagonista de Vivir sin permiso ha contado que una "mujer productora" lo llevó a cenar pero que, para su sorpresa, no le trasladó ninguna oferta profesional.

"Una mujer productora quedó conmigo para cenar y yo le propuse otra reunión por la mañana y ella me dijo que solo podía quedar por las noches", ha declarado el intérprete a una entrevista a ABC. "Yo me fuy un poco mosqueado".

La situación coincidió con el movimiento #MeToo tras las denuncias de las actrices de Hollywood a Harvey Winstein. Es por eso, por lo que Álex González lo "vio raro". "A los hombres también les puede pasar, en muchísimas menor medida pero también".

El actor, que en enero empezará a grabar una serie para Amazon, ha preferido no revelar su identidad. "No porque pobre... ¿para qué? Tras la cena tuve la oportunidad de decirle lo que pensaba, me pidió disculpas y ahí quedó la cosa".

Álex González se negó a hacer un desnudo: "Me daba vergüenza"

En otro orden de cosas, en la misma charla, Álex González dice que una vez se negó a hacer un desnudo. "Interpretaba a un abogado que se estaba duchando y se le vía el culo. Lo hice porque me daba muchísima vergüenza". No le quitaron el papel, pero después tuvo "muchísimos problemas con esa productora".