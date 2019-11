Carlota Prado habla tras filtrarse su reacción al vídeo del supuesto abuso sexual en 'GH': "La verdad solo es una" Ecoteuve.es 20:10 - 19/11/2019 0 Comentarios

Sale a la luz el momento en el que el reality le comunica lo sucedido en la casa de Guadalix

Carlota Prado, exconcursante de GH Revolution, ha reaccionado a la filtración del vídeo del momento en el que la organización del reality de Telecinco le muestra las imágenes de lo que había pasado en la casa de Guadalix la madrugada anterior, cuando presuntamente José María abusó sexualmente mientras ella se encontraba en estado de ebriedad.

"La verdad solo es una y no hay nada que puedan mostrar que no desee que se sepa", ha escrito dejando claro que ha consentido la utilización de sus vídeos en el reality. "Rezo para que las personas abran los ojos, el corazón y despierten. No puedo sino agradecer a quienes se interesan por saber la verdad", ha añadido.

En la secuencia, que ha hecho públicas El Confidencial pero que nunca llegó a emitir Telecinco, Carlota se enfrenta totalmente sola al vídeo de lo que ocurrió tras la fiesta. La malagueña se encuentra de pie mirando atentamente lo que la dirección del programa le proyectaba en el televisor.

Lea también: "Algo no me cuadraba": la Súper de GH que trabajaba la noche del supuesto abuso sexual de José María a Carlota

Cuando se da cuenta de lo que pasa, Prado se lleva las manos a la cara y le pide al Súper que pare las imágenes. Acto seguido, se da la vuelta contra una de las paredes del confesionario para no seguir viendo la pieza. "Que sigue el puto audio, Súper, quítalo", insistió la joven, que pidió a la organización del reality hablar con el que hasta entonces era su pareja dentro de la casa. "José María ha sido expulsado ya definitivamente", le hicieron saber antes de dejarle claro que sí quería, podía abandonar el concurso.

Carlota, muy nerviosa, pidió entonces al Súper que le abriera la puerta para regresar con sus compañeros: "Yo no quiero hablar con la psicóloga, quiero hablar con mis amigos de ahí fuera. Y necesito que me asegures que lo que voy a hablar no va a salir. Porque evidentemente voy a hablar de eso", señaló la concursante.

"Este tema, por el bien de ambos, no debe salir de aquí", le pidió el Súper. Cabe recordar que la madrugada anterior, tras darse cuenta de lo que estaba pasando, el director de Gran Hermano se dirigió a la Guardia Civil de Colmenar Viejo para denunciar los hechos y aportar las imágenes captadas por las cámaras. Esa noche, el programa también expulsó a José María. GH aseguró a Carlota que las imágenes que ella había visto nunca iban a ser emitidas en televisión.

Finalmente, después de 11 minutos sola, la psicóloga y Pilar Blasco, actual CEO de Zeppelin TV -productora del reality- entraron en el confesionario para intentar tranquilizar a la concursante, que hace poco reconocía que dos años después, sigue sin poder rehacer su vida a la espera de la celebración del juicio contra José María.

Mamen Mendizábal: "Es indiscutible que hay un comportamiento poco ético"

La Sexta Noticias se ha hecho eco y Más vale tarde también lo ha tratado. Mamen Mendizábal ha sido muy crítica. "Es indiscutible que hay un comportamiento poco ético", ha dicho la presentadora sobre la forma que GH tuvo de reproducir el vídeo a Carlota, a solas en el confesionario.

La presentadora ha cuestionado si podría tratarse "de una retención ilegal". La experta Beatriz de Vicente ha respondido que "no lo ve" porque "ella ha cedido por contrato esa libertad de movimiento". Sin embargo, ha continuado De Vicente, "la forma en la que la muestran esas imágenes, sin asistencia y con una cámara grabándote, podría ser constitutivo de un delito contra la integridad moral, pero eso lo tiene que denunciar ella".

Beatriz de Vicente también ha opinado sobre el hecho de que GH le pidiera a Carlota que no se lo contase al resto de habitantes de la casa de Guadalix: "Si te digo que no lo digas a nadie, sería un delito de coacción. Pero en realidad lo que están haciendo, y esa sería la excusa del reality, es que no se lo digas al resto de compañeros. Es decir, nosotros te estamos advirtiendo de que puedes ser víctima de un delito, es cosa tuya denunciar, porque es la víctima quien debe hacerlo. Si no lo hubieran hecho, podríamos decir que estamos delante de un encubrimiento, pero no". "Lo que es reprochable es que lo hagan en un habitáculo cerrado y sin ayuda psicológica", ha continuado Beatriz de Vicente.

El vídeo también ha provocado otras muchas reacciones en las redes sociales, entre ellas figura la de Tania Sánchez, diputada de Más Madrid, quien ha cargado duramente contra el reality y contra los medios que han emitido el vídeo. "La dirección de Gran Hermano, y todos los que supieron de la violación, que la torturaron con las imágenes deberían ir a la cárcel como cómplices. Y no entiendo qué ganan los medios de comunicación emitiendo las imágenes para que toda España vea el sufrimiento de Carlota".