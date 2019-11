HBO lanza un nuevo tráiler de 'The New Pope' con Javier Cámara y John Malkovich Ecoteuve.es 5/11/2019 - 13:59 0 Comentarios

La plataforma estrenará la serie de Sorrentino en España en enero de 2020

The New Pope, el spin off de The Young Pope, dirigida por el cineasta ganador de un Oscar Paolo Sorrentino, ha presentado un nuevo trailer con imágenes exclusivas de la serie y la presencia de John Malkovich, Javier Cámara y Jude Law.

Jude Law protagonizó la anterior entrega, mientras que John Malkovich se incorpora a la nueva serie como el "nuevo Papa" al que hace referencia el título.

Repiten los actores de The Young Pope Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, a los que ahora se unen Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini. Además, The New Pope contará con Sharon Stone y Marilyn Manson como artistas invitados.

The New Pope está escrita por Paolo Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises y es la segunda serie limitada de Sorrentino ubicada en el mundo del papado moderno.

The New Pope es una producción original de SKY, HBO y CANAL+, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside, que forma parte de la compañía Fremantle, y coproducida por Haut et Court TV y THE MEDIAPRO STUDIO. Fremantle se encargará de la distribución mundial de la producción.

La serie se estrenará en nuestro país en HBO España en enero de 2020.