Brian Tarantina ('La maravillosa Sra. Maisel') fallece a los 60 años en su casa de Manhattan

El actor estadounidense, Brian Tarantina, falleció el 2 de noviembre a los 60 años, tal y como ha confirmado su representante a la revista People. Fue su sobrina la encargada de enterarse de la noticia ya que encontró su cadáver sobre el sofá de la casa que tenía en Manhattan.

Laurie Smith, representante del actor, ha expresado que todo había derivado de un problema de salud cardíaco que había sufrido Tarantina y del que estaba recuperándose.

Lea también: Calendario de estrenos: todas las series que llegan a Netflix, HBO, Movistar y Amazon en noviembre

No obstante, TMZ asegura que el que fuera intérprete de Jackie en La maravillosa Sra. Maisel habría muerto por una sobredosis: "Nos dijeron que cuando llegaron agentes encontraron una sustancia blanca en polvo cerca de su cuerpo, que se cree que son presuntos narcóticos".

El actor ha protagonizado diferentes personajes tanto en la pequeña pantalla como en el cine durante toda su carrera. Entre sus últimos trabajos en televisión, Tarantina dio vida a Jackie, el maestro de ceremonias en La maravillosa Sra. Maisel. Esta ficción fue premiada durante la gala de Screen Actors Guild.

Tras hacerse pública la noticia, el perfil de la serie ha dado sus condolencias a la familia: "El Gaslight no será lo mismo sin ti. Gracias Brian Tarantina por compartir todas las risas. Enviando amor a su familia y amigos en este difícil momento".

The Gaslight won't be the same without you. Thank you Brian Tarantina for sharing in all of the laughs. Sending love to his family and friends in this difficult time. pic.twitter.com/J1R1ijF3tE