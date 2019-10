Emilia Clarke desvela el culpable del polémico café que se coló en 'Juego de Tronos'

El cuarto episodio de la temporada final de Juego de Tronos, llamado El Último Stark, generó millones de comentarios y teorías por un hecho ajeno a la propia trama de la serie. En una de las escenas, un vaso de café se coló en una de las escenas en un gazapo que HBO terminó eliminando del capítulo subido a la plataforma.

Desde entonces, mucho se ha hablado del ya icónico error de la exitosa ficción. Sin embargo, nunca se llegó a saber de quién era el dichoso vaso... Hasta ahora. En una entrevista con Jimmy Fallon, ha sido la propia Emilia Clarke la que ha desvelado la misteriosa incógnita.

"Esta es la verdad: Estábamos en una fiesta previa a los Emmy, y Conleth [Lord Varys], que estaba sentado a mi lado en ese momento, me apartó a un lado y me dijo: 'Emilia, tengo que decirte algo. Tengo que decirte algo, cariño. ¡El vaso de café era mío!'. ¡Era suyo! Era el vaso de Conleth. Eso me dijo él", dijo la actriz que daba vida a Daenerys Targaryen.

Después de varios meses, Coleth Hill decidió confesar la verdad a su compañera después de que muchos la señalaran como la responsable del anacrónico gazapo: "Me dijo: 'Lo siento mucho, no quería decir nada porque todo el mundo se centraba en ti'. Yo respondí: '¡¿Qué?!,¡¿Qué?! ¡¿Qué?!", contó entre risas la intérprete.

