Calendario de estrenos: todas las series que llegan a Netflix, HBO, Movistar y Amazon en noviembre Ecoteuve.es 9:50 - 1/11/2019

Adriana Ugarte protagoniza 'Hache' y Oscar Jaenada interpreta a Hernán Cortés

La tercera temporada de 'The Crown', entre las novedades más esperadas del mes

Todas las plataformas de pago estrenan noviembre con novedades en sus catálogos. Las principales llegan desde Netflix, que estrena la tercera temporada de The Crown (17 de noviembre) y Hache, su nueva ficción española (1 de noviembre).

Hache, un thriller ambientado en la Barcelona de los años 60, está protagonizada por Adriana Ugarte, Javier Rey y Eduardo Noriega. La serie cuenta la vida de Helena, una prostituta que comienza como un simple peón en manos de Malpica, el jefe de una banda mafiosa que opera en la Barcelona de 1960. Helena vivirá un sinuoso proceso de aprendizaje que le llevará desde el escalón más bajo a asumir el control del tráfico de heroína de esa misma organización.

El otro estreno más sonado del mes podrá verse en Amazon. La plataforma lanza Hernán, el hombre, una serie histórica ambientada en 1519 que narra la historia de la conquista de México. El personaje principal está interpretado por Óscar Jaenada, al que acompaña un reparto de actores que incluye a Víctor Clavijo, Michel Brown, Dagoberto Gama, Jorge Guerrero, Almagro San Miguel, Ishbel Bautista y Aura Garrido.



Por su parte, HBO estrena La materia oscura, una coproducción con la BBC, y Movistar colgará la séptima temporada de Ray Donovan y la décima de Shameless.

Desde el 25 de octubre

Brigada Costa del Sol (Netflix)

Viernes, 1 de noviembre

Hache (Estreno de la nueva serie española, Netflix)

Jack Ryan (T2, Amazon)

Lunes, 4 de noviembre

La materia oscura (T1, HBO)

Jueves, 7 de noviembre

Britannia (T2, HBO)

Lunes, 11 de noviembre

Santos Dumont (T1, HBO)

Shameless (T10, Movistar Series)

Jueves, 14 de noviembre

Rick y Morty (T4, HBO)

Viernes, 15 de noviembre

Los Miserables (Estreno, #0)

The Flash (T5, HBO)

The Man in the High Castle (T4, Amazon)

Domingo, 17 de noviembre

The Crown (T3, Netflix)



The Sleepers (T1, HBO)

Miércoles, 20 de noviembre

Ray Donovan (T7, Movistar Series)

Umbre (T3, HBO)

Jueves, 21 de noviembre

Hernán, el hombre (Amazon)

Viernes, 22 de noviembre

Alta mar (T2, Netflix)



Carnival Row (T1, Amazon)