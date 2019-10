El cambio de Paco León con María José en 'La casa de las flores': "Ahora estoy más suelto" Ecoteuve.es 10:04 - 27/10/2019 | 10:16 - 27/10/19 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el actor sobre la segunda temporada de la serie de Netflix

Eduardo Rosa se incorpora: "Voy a entrar en la familia De la Mora hasta el fondo"

Paco León afronta la segunda temporada de La casa de las flores más relajado, después de haber comprobado la buena acogida que tuvo su personaje, María José, en la primera tanda de la serie de Netflix.

"Ahora estoy más suelto y me arriesgo a hacer cosas más andróginas sin marcar tanto su feminidad", dice a ECOTEUVE.ES. "Se trata de buscar el propio personaje. Me he sentido más cómodo en la segunda temporada".



María José arranca la segunda temporada de La casa de las flores en Madrid, donde vive con Paulina de la Mora (Cecilia Suárez), su hijo Bruno y Purificación (María León).

"Tendrá que hacer un esfuerzo por conciliar la familia política con la sanguínea. Se va a desquiciar un poco más que en la primera temporada. La van a sacar de sus casillas", explica el actor.

La casa de las flores incorpora en sus nuevos episodios al actor español Eduardo Rosa, que interpreta a un personaje que jugará un papel importante a la hora de "desestabilizar" al clan De la Mora. "Ha pasado algo terrible en su vida y va a México a entrar en la familia hasta el fondo y con un objetivo claro".



La serie es el primer proyecto internacional de Rosa, que ha contado con el apoyo de Paco León, un intérprete al que admira desde Aída. "Cuando Eduardo Casanova llegó a la serie me dijo: 'tú eres el que imita a Raquel Revuelta!", recuerda Paco León. "Y, ahora, otro Edu me dice algo parecido 15 años después. Está bien recibir a las nuevas generaciones. Yo he crecido viendo a Verónica Castro y también he hecho eso cuando la vi en el set".