Jennifer Aniston desvela que algunas actrices de 'Friends' cobraban más que sus compañeros hombres Ecoteuve.es 24/10/2019 - 12:44 0 Comentarios

La actriz que dio vida a Rachel Green confiesa que la situación era incómoda

El pasado 22 de septiembre, se cumplieron 25 años del estreno de Friends, la exitosa serie de comedia que acabó cambiando la historia de la televisión. Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey lograron conquistar al público permaneciendo en antena durante diez años en los que se grabaron diez temporadas con un total de 236 episodios.

El éxito de la ficción estadounidense hizo que los actores que formaban parte de ella se convirtieran en unos de los mejores pagados de la década de los 90. Por aquel entonces, se publicó que en la última temporada, los protagonistas llegaron a embolsarse 1 millón de dólares por cada capítulo.

No obstante, Jennifer Aniston ha dado en estos días algunos detalles aun desconocidos sobre el sueldo del reparto de la serie. La actriz ha desvelado que la paga no era igual para todos: "En Friends no se trataba de que a las mujeres les pagaran lo mismo que a los hombres: a algunas se les pagaba más", ha declarado la intérprete en palabras al diario The Independent.

Aniston ha asegurado que este hecho, contrario a lo que suele suceder en la mayoría de los proyectos audiovisuales, no era de su agrado: "Se trataba más bien de: 'estamos haciendo el mismo trabajo y todos merecemos ser compensados de la misma manera", ha afirmado sin desvelar quién de sus compañeros se encontraba en esta situación.

La actriz ha explicado que espera no tener que pasar en la actualidad por una situación similar: "No me sentiría bien yendo a trabajar sabiendo que alguien está obteniendo equis cantidad y yo ganando algo mayor", ha concluido antes de descartar un posible regreso de la serie a la pantalla.

"Realmente, creo que si hay una vuelta de la serie no será tan buena como lo era entonces. Entonces, ¿por qué arruinarlo?", reflexionó Jennifer Aniston acallando los rumores surgidos tras la publicación de una fotografía en su Instagram junto a sus compañeros de reparto.